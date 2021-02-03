  1. Realting.com
  4. Inmuebles comerciales Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE

Inmuebles comerciales Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE

Podgorica, Montenegro
$4,460
5
ID: 28145
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se poslovni prostor površine 347 m² kod Krivog mosta. Uz prostor dolazi i pet parking mjesta, a raspored se može prilagođavati i pregrađivati u skladu sa potrebama zakupca. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za različite djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 3.800 €.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación

