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Locales comerciales en venta en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

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Herceg Novi
31
Bijela
4
Baosici
4
Josice
3
52 propiedades total found
Propiedad comercial 1 470 m² en Herceg Novi, Montenegro
Propiedad comercial 1 470 m²
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 47
Nº de cuartos de baño 47
Área 1 470 m²
Hotel de lujo de cuatro estrellas en venta en Kumbor, Herceg Novi Tamaño: 3.500m2 (1.470 m2 …
$5,20M
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Propiedad comercial 300 m² en Herceg Novi, Montenegro
Propiedad comercial 300 m²
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 300 m²
Propiedad comercial en venta en Meljine, Herceg Novi La propiedad está a sólo 150 m del mar.…
$751,469
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De inversiones 520 m² en Denovici, Montenegro
De inversiones 520 m²
Denovici, Montenegro
Dormitorios 8
Área 520 m²
Boka Kotorskaya Bay, District of Genovichi. Proyecto de inversión de un edificio de apartame…
$523,656
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TekceTekce
Propiedad comercial 420 m² en Baosici, Montenegro
Propiedad comercial 420 m²
Baosici, Montenegro
Área 420 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$1,47M
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Hotel 784 m² en Bijela, Montenegro
Hotel 784 m²
Bijela, Montenegro
Habitaciones 24
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 784 m²
Superficie: 784 m2Número total de alojamientos: 12Número de habitaciones: 10Número de aparta…
$3,46M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Propiedad comercial en Kumbor, Montenegro
Propiedad comercial
Kumbor, Montenegro
U11-001. Primera oportunidad de tierra cerca de Porto Novi: Ideal para Villas ExclusivasDesc…
$3,37M
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Hotel 100 m² en Herceg Novi, Montenegro
Hotel 100 m²
Herceg Novi, Montenegro
Área 100 m²
A unique commercial premises are sold in the heart of the old city of Herceg Novy! The area …
$403,045
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Propiedad comercial en Josice, Montenegro
Propiedad comercial
Josice, Montenegro
A11-184. Terrenos en venta en Kamenari – impresionante vista del marTipo: Tierra residencial…
$1,25M
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Red Feniks Montenegro
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Negocio listo 342 m² en Meljine, Montenegro
Negocio listo 342 m²
Meljine, Montenegro
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 342 m²
Número de plantas 3
En venta mini-hotel de tres plantas en el pueblo de Melina, cerca de la ciudad de Herceg Nov…
$870,960
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Negocio listo 790 m² en Bijela, Montenegro
Negocio listo 790 m²
Bijela, Montenegro
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 19
Área 790 m²
Número de plantas 4
Hotel en venta a solo 50 metros del mar en Biel, Herceg Novi. La zona del hotel es de 790 m2…
$2,83M
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Propiedad comercial 100 m² en Herceg Novi, Montenegro
Propiedad comercial 100 m²
Herceg Novi, Montenegro
Área 100 m²
💰
$412,404
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Negocio listo 350 m² en Bijela, Montenegro
Negocio listo 350 m²
Bijela, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Número de plantas 3
Una casa impresionante en venta en Stoliv, Kotor. La casa está situada en una parcela de 600…
$673,542
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Oficina 420 m² en Baosici, Montenegro
Oficina 420 m²
Baosici, Montenegro
Área 420 m²
Ofrecemos para la venta un espacio amplio, comercial con una superficie total de 420 m2, sit…
$1,44M
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Hotel 436 m² en Herceg Novi, Montenegro
Hotel 436 m²
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 436 m²
For sale is a villa with apartments only 100 m from the sea in Meline Herceg Novi. The villa…
$1,73M
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Propiedad comercial 102 m² en Herceg Novi, Montenegro
Propiedad comercial 102 m²
Herceg Novi, Montenegro
Área 102 m²
Un espacio de oficinas único de 102 m2 está en venta en un edificio histórico de piedra en l…
$412,875
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Propiedad comercial en Josice, Montenegro
Propiedad comercial
Josice, Montenegro
A11-189. Parcela de edificio atractivo para la venta – Kamenari / BijelaPrecio: 101.000 €Tam…
$115,476
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Hotel en Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 16
En la localidad turística de Igalo, un nuevo hotel con una superficie total de 830 m2 está e…
$2,17M
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Propiedad comercial 102 m² en Herceg Novi, Montenegro
Propiedad comercial 102 m²
Herceg Novi, Montenegro
Área 102 m²
Situado en el casco antiguo histórico de Herceg Novi, este espacio comercial ofrece una opor…
$441,797
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Negocio listo 550 m² en Zelenika, Montenegro
Negocio listo 550 m²
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 9
Área 550 m²
Venta de una nueva villa de 1000 m2, en Budva, distrito de Krimovica. Amplia villa de dos pl…
$673,542
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Hotel 388 m² en Lustica, Montenegro
Hotel 388 m²
Lustica, Montenegro
Área 388 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$788,891
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Propiedad comercial 102 m² en Herceg Novi, Montenegro
Propiedad comercial 102 m²
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Área 102 m²
Un espacio de oficinas renovado de 102 m2 está en venta en el mismo centro de Herceg Novi, a…
$404,637
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Hotel 534 m² en Herceg Novi, Montenegro
Hotel 534 m²
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
Área 534 m²
Mini-hotel en la primera línea del mar en Djenovicy es una oportunidad de inversión lista en…
$1,61M
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Hotel 845 m² en Prijevor, Montenegro
Hotel 845 m²
Prijevor, Montenegro
Dormitorios 1
Área 845 m²
Piso 4
Hotel de lujo en venta – Lastva Grbaljska, BudvaUn hotel de lujo con un centro de SPA está e…
$6,36M
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Propiedad comercial 449 m² en Baosici, Montenegro
Propiedad comercial 449 m²
Baosici, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 449 m²
Piso 1/3
Moderno centro de oficinas, que consta de una sala de exposiciones, papelería y instalacione…
$1,16M
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Hotel en Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 18
Un exclusivo hotel boutique moderno en la costa adriática, con diseño contemporáneo y calida…
$4,06M
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De inversiones 51 m² en Herceg Novi, Montenegro
De inversiones 51 m²
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 3
Este amplio y luminoso apartamento de 51 m2 está situado en la tercera planta de un edificio…
$154,629
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Propiedad comercial en Herceg Novi, Montenegro
Propiedad comercial
Herceg Novi, Montenegro
U7-001. Parcela en el corazón de Herceg Novi para construcciónParcela de 1550 m2 con buenas …
$891,797
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Hotel 80 m² en Herceg Novi, Montenegro
Hotel 80 m²
Herceg Novi, Montenegro
Área 80 m²
Venta es un espacio comercial funcional de 80 m2, situado en George Washington Boulevard - u…
$317,144
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Propiedad comercial en Josice, Montenegro
Propiedad comercial
Josice, Montenegro
A11-194. Parcela urbanizada con vista al mar excepcional – Kamenari, Herceg NoviVenta: parce…
$85,750
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Propiedad comercial en Herceg Novi, Montenegro
Propiedad comercial
Herceg Novi, Montenegro
D11-086. Parcela de tierra con impresionantes vistas al mar – Ideal para un pueblo etnoUna r…
$880,363
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