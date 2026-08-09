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Hoteles en venta en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

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Herceg Novi
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19 propiedades total found
Hotel 784 m² en Bijela, Montenegro
Hotel 784 m²
Bijela, Montenegro
Habitaciones 24
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 784 m²
Superficie: 784 m2Número total de alojamientos: 12Número de habitaciones: 10Número de aparta…
$3,46M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Hotel 100 m² en Herceg Novi, Montenegro
Hotel 100 m²
Herceg Novi, Montenegro
Área 100 m²
A unique commercial premises are sold in the heart of the old city of Herceg Novy! The area …
$403,045
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Monteonline
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Hotel 436 m² en Herceg Novi, Montenegro
Hotel 436 m²
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 436 m²
For sale is a villa with apartments only 100 m from the sea in Meline Herceg Novi. The villa…
$1,73M
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Monteonline
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TekceTekce
Hotel en Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 16
En la localidad turística de Igalo, un nuevo hotel con una superficie total de 830 m2 está e…
$2,17M
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Hotel 388 m² en Lustica, Montenegro
Hotel 388 m²
Lustica, Montenegro
Área 388 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$788,891
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Hotel 534 m² en Herceg Novi, Montenegro
Hotel 534 m²
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
Área 534 m²
Mini-hotel en la primera línea del mar en Djenovicy es una oportunidad de inversión lista en…
$1,61M
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Monteonline
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Hotel 845 m² en Prijevor, Montenegro
Hotel 845 m²
Prijevor, Montenegro
Dormitorios 1
Área 845 m²
Piso 4
Hotel de lujo en venta – Lastva Grbaljska, BudvaUn hotel de lujo con un centro de SPA está e…
$6,36M
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Hotel en Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 18
Un exclusivo hotel boutique moderno en la costa adriática, con diseño contemporáneo y calida…
$4,06M
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Hotel 80 m² en Herceg Novi, Montenegro
Hotel 80 m²
Herceg Novi, Montenegro
Área 80 m²
Venta es un espacio comercial funcional de 80 m2, situado en George Washington Boulevard - u…
$317,144
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Hotel en Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Plaza: 1000 m2Sleepy:18AparcamientoEspecies de mar
$4,05M
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Аталанта
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Hotel 280 m² en Herceg Novi, Montenegro
Hotel 280 m²
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
A spacious, three -story villa with a pool and panoramic views of the sea in the village. Ge…
$903,973
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Hotel en Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 5
Casa / mini hotel en venta para ocio y negocios. La casa se encuentra en el pueblo de Bijela…
$764,567
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Hotel 111 m² en Herceg Novi, Montenegro
Hotel 111 m²
Herceg Novi, Montenegro
Área 111 m²
Herceg Novi Hotel 7 habitaciones, 111 m2, 223 m2 Parcela, distancia del mar: primera línea …
$2,31M
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Hotel en Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 12
Mini-hotel de cuatro plantas en venta en la zona de Baosici, cerca de la ciudad de Herceg No…
$1,10M
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Hotel en Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 22
Un hotel de tres estrellas situado en primera línea del mar en Baosici, Herceg Novi está a l…
$4,08M
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Hotel en Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 19
Venta de un hotel que consta de dos edificios de - tres pisos y cuatro pisos - en Igalo, Her…
$1,69M
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Hotel en Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 19
Hotel en venta a solo 50 metros del mar en Bijela, Herceg Novi. La zona del hotel es de 790 …
$2,85M
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Hotel en Herceg Novi, Montenegro
Hotel
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 11
Mini-hotel en venta en el complejo de Igalo, cerca de la ciudad de Herceg Novi, a solo 80 me…
$2,21M
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Hotel en Herceg Novi, Montenegro
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Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 10
Mini-hotel de tres plantas en venta en la zona de Meljine, cerca de la ciudad de Herceg Novi…
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