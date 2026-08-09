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Inversiones Inmobiliarias en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

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De inversiones 520 m² en Denovici, Montenegro
De inversiones 520 m²
Denovici, Montenegro
Dormitorios 8
Área 520 m²
Boka Kotorskaya Bay, District of Genovichi. Proyecto de inversión de un edificio de apartame…
$523,656
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De inversiones 51 m² en Herceg Novi, Montenegro
De inversiones 51 m²
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 3
Este amplio y luminoso apartamento de 51 m2 está situado en la tercera planta de un edificio…
$154,629
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A Building under Construction for Sale in Herceg Novi Municipality en Municipio de Herceg Novi, Montenegro
A Building under Construction for Sale in Herceg Novi Municipality
Municipio de Herceg Novi, Montenegro
Área 330 m²
Número de plantas 3
Este edificio se encuentra en el municipio de Herceg Novi, a 5 km del centro de la ciudad, a…
$1,38M
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