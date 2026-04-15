Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Herceg Novi
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

bienes raíces comerciales
51
hoteles
19
inversiones inmobiliarias
3
Negocio listo Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Negocio listo 350 m² en Bijela, Montenegro
Negocio listo 350 m²
Bijela, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Número de plantas 3
El hotel está situado en la bahía de Kotor en Bijela, a solo 3 minutos del mar. El aeropuert…
$672,137
Dejar una solicitud
Negocio listo 790 m² en Bijela, Montenegro
Negocio listo 790 m²
Bijela, Montenegro
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 19
Área 790 m²
Número de plantas 4
Hotel en venta a solo 50 metros del mar en Biel, Herceg Novi. La zona del hotel es de 790 m2…
$2,84M
Dejar una solicitud
Negocio listo 342 m² en Meljine, Montenegro
Negocio listo 342 m²
Meljine, Montenegro
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 342 m²
Número de plantas 3
En venta mini-hotel de tres plantas en el pueblo de Melina, cerca de la ciudad de Herceg Nov…
$869,143
Dejar una solicitud
Negocio listo 650 m² en Herceg Novi, Montenegro
Negocio listo 650 m²
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 13
Área 650 m²
Número de plantas 4
Mini hotel en Igalo Un mini-hotel está en venta, en el complejo de Igalo, cerca de la ciudad…
$2,20M
Dejar una solicitud
Negocio listo 550 m² en Zelenika, Montenegro
Negocio listo 550 m²
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 9
Área 550 m²
Empresa turística listada en Zelenika, en una zona tranquila y aislada, cerca de la ciudad d…
$672,137
Dejar una solicitud
Negocio listo 450 m² en Denovici, Montenegro
Negocio listo 450 m²
Denovici, Montenegro
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 10
Área 450 m²
En venta es un hotel / mini-hotel con una superficie total de 450 m2, a orillas de la Bahía …
$1,10M
Dejar una solicitud
Negocio listo 350 m² en Baosici, Montenegro
Negocio listo 350 m²
Baosici, Montenegro
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 350 m²
Número de plantas 4
Venta de cuatro pisos mini-hotel en el pueblo de Baoshichi, cerca de la ciudad de Herceg Nov…
$1,10M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir