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Locales comerciales en venta en Bijela, Montenegro

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4 propiedades total found
Negocio listo 350 m² en Bijela, Montenegro
Negocio listo 350 m²
Bijela, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Número de plantas 3
Una casa impresionante en venta en Stoliv, Kotor. La casa está situada en una parcela de 600…
$673,542
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Propiedad comercial 101 m² en Bijela, Montenegro
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Bijela, Montenegro
Área 101 m²
Descubra una primera oportunidad de inversión en Bijela. Situado en un nuevo complejo a solo…
$293,562
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Hotel 784 m² en Bijela, Montenegro
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Bijela, Montenegro
Habitaciones 24
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 784 m²
Superficie: 784 m2Número total de alojamientos: 12Número de habitaciones: 10Número de aparta…
$3,46M
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Negocio listo 790 m² en Bijela, Montenegro
Negocio listo 790 m²
Bijela, Montenegro
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 19
Área 790 m²
Número de plantas 4
Hotel en venta a solo 50 metros del mar en Biel, Herceg Novi. La zona del hotel es de 790 m2…
$2,83M
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