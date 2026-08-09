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Apartamentos en venta en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

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Herceg Novi
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
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Herceg Novi, Montenegro
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Apartamento dúplex Savina, Herceg NoviSuperficie: 334 m2 (211 m2 + 123 m2 terrazas)Dormitori…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamento 1 habitacion en Kumbor, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 1
Complejo Residencial Moderno en Herceg Novi con Vistas a la Bahía de Kotor Descubre un nuev…
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Apartamento 1 habitacion en 17, Montenegro
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17, Montenegro
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Piso 3/3
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
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Apartamento 3 habitaciones en Lustica, Montenegro
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Lustica, Montenegro
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Apartamento 1 habitacion en Kumbor, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Kumbor, Montenegro
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Área 49 m²
Moderno complejo residencial en Herceg Novi con vistas a la bahía de KotorPresentamos un nue…
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Apartamento 2 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Nuevo complejo residencial con piscina a 100 m del mar, Baosici, Herceg Novi Apartamento de …
$381,515
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Herceg Novi, Montenegro
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Nº de cuartos de baño 1
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Apartamentos de nueva construcción en venta en Bijela El nuevo complejo en Bijela con piscin…
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Exclusivo apartamento de 2 dormitorios de 69 m2 zona interna con un jardín privado de 29 m2 …
$801,430
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Apartamento 2 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Complejo residencial de lujo en Kumbor, Herceg Novi Hay 22 apartamentos en el complejo, uno …
$553,506
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Apartamento 2 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
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Herceg Novi, Montenegro
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Área 69 m²
Excelente apartamento de dos dormitorios en Djenovici, cerca del complejo Portonovi. El apar…
$242,782
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Apartamento 3 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 3
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Apartamento de tres dormitorios en un nuevo complejo residencial en Herceg Novi El apartamen…
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
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Área 82 m²
Tamaño del apartamento: 82 m2, 63m2 zona interna + 19m2 terraza Fantástico apartamento de 82…
$838,177
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Apartamento en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento
Herceg Novi, Montenegro
Área 48 m²
Ubicado en Kumbor, Herceg Novi, a solo 150 m del mar y en las inmediaciones del complejo Por…
$439,228
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Apartamento 1 habitación en Igalo, Montenegro
Apartamento 1 habitación
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Habitaciones 1
Dormitorios 2
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Descubra una oportunidad excepcional para poseer un apartamento de lujo totalmente renovado …
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VAT
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
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Apartamento de una habitación en un nuevo complejo con piscina y SPA, Herceg-Novi. El aparta…
$179,197
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
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Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
El apartamento se distribuye en dos plantas (1a y 2a) y consta de un salón con cocina, y un …
$193,532
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Apartamento 3 habitaciones en Lustica, Montenegro
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Apartamento 3 habitaciones en Lustica, Montenegro
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Área 288 m²
En uno de los rincones más atractivos de la costa de Montenegro, en la prestigiosa y tranqui…
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Apartamento en Herceg Novi, Montenegro
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Área 43 m²
Situado cerca del mar, centro de la ciudad, lugares históricos y turísticos, y vistas panorá…
$186,133
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Apartamento 2 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
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Herceg Novi, Montenegro
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Área 76 m²
Apartamento de dos dormitorios en un nuevo complejo con piscina y SPA, Herceg-Novi. El apart…
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Apartamento en Herceg Novi, Montenegro
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Herceg Novi, Montenegro
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Apartamento 3 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
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Herceg Novi, Montenegro
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Área 131 m²
Piso 2
Apartamento de tres dormitorios en venta en Herceg Novi – 131 m2Un amplio apartamento de tre…
$283,899
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1/5
El apartamento de 38 m2 está situado en la planta baja de un edificio situado debajo de la c…
$109,796
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Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Apartamento de dos dormitorios con jardín en un complejo residencial contemporáneo en constr…
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Apartamento 1 habitación en 67, Montenegro
Apartamento 1 habitación
67, Montenegro
Habitaciones 1
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Área 34 m²
Descubre un hermoso apartamento reformado en el corazón de Herceg Novi, una de las ciudades …
$207,346
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
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Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Apartamento de 1 dormitorio en un nuevo complejo residencial en Herceg Novi El apartamento c…
$227,447
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Dormitorios 3
Área 291 m²
Venta es una villa exclusiva situada en la segunda fila del mar en una de las zonas más pres…
$3,47M
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Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Área 800 m²
En uno de los lugares más exclusivos de la costa montenegrina, en la península de Lustica, c…
$5,55M
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Apartamento en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento
Herceg Novi, Montenegro
Área 38 m²
Número de objeto: 539228. ¡Los servicios del Organismo para combatir la transacción bajo la …
$99,407
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Tipos de propiedades en Municipio de Herceg Novi

áticos
condos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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