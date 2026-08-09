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Áticos en Venta Municipio de Herceg Novi, Montenegro

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Herceg Novi
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9 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
Piso 5/5
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$1,18M
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Ático Ático 3 habitaciones en Municipio de Herceg Novi, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Municipio de Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
Piso 5/5
Situado en la 5a planta de un exclusivo complejo de lujo compuesto por cinco elegantes edifi…
$1,31M
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Ático Ático 3 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 611 m²
Piso 4/4
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
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TekceTekce
Ático Ático 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
Ático Ático 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
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Ático Ático 2 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Ático Ático 2 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$3,10M
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Ático Ático 2 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Ático Ático 2 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$3,08M
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Ático Ático 3 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 611 m²
Piso 4/4
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Municipio de Herceg Novi, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Municipio de Herceg Novi, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 113 m²
Número de plantas 4
Would you like to live 200 meters from the sea? Djenovici We offer for purchase a spacious a…
$272,580
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Ático Ático 3 habitaciones en Kumbor, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 611 m²
Lujoso ático dúplex de tres dormitorios en Marina, Portonovi.El primer nivel consta de un am…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

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