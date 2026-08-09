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Estudios en venta en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

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Lustica
6
Podi
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18 propiedades total found
Estudio en Lustica, Montenegro
Estudio
Lustica, Montenegro
Área 36 m²
Piso 2/3
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$312,718
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Estudio 1 habitación en Municipio de Herceg Novi, Montenegro
Estudio 1 habitación
Municipio de Herceg Novi, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 1/4
El complejo exclusivo se encuentra en una ubicación ideal con calendarios panorámicos en la …
$151,839
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Estudio en Lustica, Montenegro
Estudio
Lustica, Montenegro
Área 46 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$666,484
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TekceTekce
Estudio en Lustica, Montenegro
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Lustica, Montenegro
Área 36 m²
Piso 2/3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$316,674
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Estudio en Podi, Montenegro
Estudio
Podi, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 2/3
LOCALACIÓNEste apartamento está situado en el centro de la ciudad de Herceg Novi, a 800 metr…
Precio en demanda
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Estudio en Kumbor, Montenegro
Estudio
Kumbor, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 1
Apartamentos en venta en Kumbora, Herceg Novi 🌅ID-515📍 Ubicación: Kumbor, a 6 km de Herceg N…
$154,265
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Estudio en Lustica, Montenegro
Estudio
Lustica, Montenegro
Área 45 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$526,232
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Estudio 1 habitación en Kumbor, Montenegro
Estudio 1 habitación
Kumbor, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 2/4
🏢 Estudios en venta en complejo residencial Precios от 124 700 евро за квартиру . В апар…
$152,608
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Red Feniks Montenegro
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Estudio en Lustica, Montenegro
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Lustica, Montenegro
Área 45 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$523,134
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Estudio 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Estudio 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$366,560
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Estudio en Herceg Novi, Montenegro
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Herceg Novi, Montenegro
Área 24 m²
Herceg Novi Topla Komforta studio 24 m2 kun marvido en nova konstruaĵo. Estas parkado. …
$73,354
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Estudio 3 habitaciones en Podi, Montenegro
Estudio 3 habitaciones
Podi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Piso 1/3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$648,864
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Estudio en Baosici, Montenegro
Estudio
Baosici, Montenegro
Herceg Novi Baosici   Vendebla studia apartamento en Baosici.   La studio situas…
$82,652
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Estudio 3 habitaciones en Podi, Montenegro
Estudio 3 habitaciones
Podi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Piso 1/3
Montenegro. REALESTATE. Felicidad🌏🇲🇪Un complejo privado de elegantes villas y apartamentos e…
$672,459
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Estudio en Igalo, Montenegro
Estudio
Igalo, Montenegro
Área 23 m²
Piso 2
Herceg Novi Igalo   Studio apartamento 23 m2 kun renovigo en loĝkonstruaĵo, ekipita pe…
$71,287
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Estudio 3 habitaciones en Podi, Montenegro
Estudio 3 habitaciones
Podi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Piso 3/3
Montenegro. REALESTATE. Felicidad🌏🇲🇪Un complejo privado de elegantes villas y apartamentos e…
$625,269
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Estudio en Provodina, Montenegro
Estudio
Provodina, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 4
Price from: €100,000: Igalo studio apartment for sale. Located a few meters from the beach a…
$135,369
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Estudio en Igalo, Montenegro
Estudio
Igalo, Montenegro
Área 25 m²
Herceg Novi Igalo   Ni vendas grandiozan apartamenton, studion 25 m2 novan konstruaĵon…
$73,870
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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