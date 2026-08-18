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Apartamentos en venta en Zelenika, Montenegro

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6 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Zelenika, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 1
Área 63 m²
Piso 1
Apartamento de dos habitaciones en un complejo residencial en un acogedor pueblo de Zelenika…
$145,295
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Apartamento 2 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 3
A11-147. Apartamentos en venta en Zelenika Casa en venta con vista al mar en Zelenika, Herce…
$98,326
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 2 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 4/4
A7-018. Apartamento en la casa Austro-Hungariana en Zeleniki, Herceg Noviventa en Zeleniki, …
$171,499
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 2
Área 78 m²
Descripción Boka Kotor Bay, distrito de Dobrota. Apartamento de dos dormitorios con impresio…
$186,189
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Apartamento 3 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/3
A11-092. Apartamento de dos dormitorios cerca del mar Descripción de la propiedad:Descubra l…
$262,966
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Red Feniks Montenegro
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Apartamento 3 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 2/3
A7-081. Apartamento con Dos Dormitorios en Zelenika, Herceg NoviComplejo Residencial en Zele…
$257,249
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