  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Herceg Novi
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

Kumbor
4
Portonovi
4
10 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Igalo, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Igalo, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 4
Complejo residencial "River Side" en Igalo. El complejo está en fase de acabado interno. La …
$102,349
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Herceg Novi, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 4
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Kumbor, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Le ofrecemos apartamentos exclusivos en un moderno complejo residencial situado en la pintor…
$304,124
Dejar una solicitud
Ness Wii MarketNess Wii Market
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Kumbor, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en venta en un complejo de élite, cerca del complejo de Portonovi. Venta: apart…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Kumbor, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/5
Apartamento con vistas a la bahía en la nueva zona de Kumbora Superficie: 45 m2Planta 2Aparc…
$175,456
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bijela, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bijela, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Número de plantas 3
Un complejo residencial junto al mar. Cada casa es una mansión de 3 plantas y según el proye…
$185,983
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Denovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Denovici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 1/3
Venta de un apartamento de dos plantas en un complejo residencial. En el territorio del comp…
$292,427
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bijela, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bijela, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/4
Edificio residencial y comercial con veinte apartamentos, dos tiendas, veinticuatro plazas d…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Kumbor, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un complejo turístico exclusivo único, que se abre en 2017 en el Mar Adriático. El proyecto …
$409,397
Dejar una solicitud
Atlas PropertyAtlas Property
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 4
El complejo está construido en la costa de Herceg Novi. La ubicación del complejo es un gran…
$134,516
Dejar una solicitud

