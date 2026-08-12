Hoteles en venta en Kolasin, Montenegro

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Hotel en Kolasin, Montenegro
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Kolasin, Montenegro
EXCLUSIVA INVESTMENTO OPORTUNIDAD Eco-Luxury 4★ Complejo turístico en venta – Kolašin Venta…
$3,27M
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Hotel 300 m² en Kolasin, Montenegro
Hotel 300 m²
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
En venta un hotel-villa en Kolasin, lugar - Selishte, cerca de Kolasin, hacia la estación de…
$540,765
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Hotel 104 m² en Kolasin, Montenegro
Hotel 104 m²
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 1
Área 104 m²
Esquí de Kolashin. Complejo cerrado de veinte villas de lujo Altitud 900m. La distancia al…
$302,723
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