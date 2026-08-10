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Hoteles en venta en Bar, Montenegro

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18 propiedades total found
Hotel 735 m² en 5, Montenegro
Hotel 735 m²
5, Montenegro
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 18
Área 735 m²
Silencio 735 m2 Silencio 20 habitaciones Silencio 18 baños Silencio sección 425 m2 Silencios…
$1,78M
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Hotel 1 800 m² en Bar, Montenegro
Hotel 1 800 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 18
Nº de cuartos de baño 18
Área 1 800 m²
Apart-hotel en venta, situado en el complejo pueblo de Uteha, en la costa entre Bar y Ulcinj…
$3,45M
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Hotel 1 100 m² en Bar, Montenegro
Hotel 1 100 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 15
Área 1 100 m²
Bienvenido al Hotel Edem, una acogedora casa de huéspedes situada en la pintoresca ciudad de…
$1,50M
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TekceTekce
Hotel en Bar, Montenegro
Hotel
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Mini hotel en venta en Sutomore, Bar municipio. La casa tiene una superficie total de 430 m2…
$2,33M
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Hotel 372 m² en Bar, Montenegro
Hotel 372 m²
Bar, Montenegro
Área 372 m²
Venta: Aparthotel en Montenegro en la localidad balnearia de Chan. 11 apartamentos independi…
$491,471
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Hotel 693 m² en 2, Montenegro
Hotel 693 m²
2, Montenegro
Área 693 m²
Número de plantas 5
🔥 POR VENTA - Nuevo Complejo Residencial en un Bosque de Pinos, a sólo 200 m del Mar!📍 Ubica…
$1,29M
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Hotel 735 m² en Bar, Montenegro
Hotel 735 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 18
Área 735 m²
Un hotel totalmente equipado con decoración moderna y diseño funcional se ofrece a la venta.…
$1,78M
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Hotel 400 m² en Bar, Montenegro
Hotel 400 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 400 m²
¡Un negocio exitoso y rentable por el mar! En venta un moderno mini-hotel en el prestigioso …
$1,02M
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Hotel 1 500 m² en Bar, Montenegro
Hotel 1 500 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 18
Área 1 500 m²
Silencio 18 apartamentos Silencioso piscina Silencio 1500 m2 grossEn venta se ofrece un apar…
$1,76M
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Hotel 510 m² en Bar, Montenegro
Hotel 510 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 7
Área 510 m²
Negocios turísticos en el Bar. El hotel de apartamentos actual para alojamientos todo el añ…
$702,101
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Hotel 769 m² en Bar, Montenegro
Hotel 769 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 14
Área 769 m²
¡Una gran oportunidad para inversores y amantes de la vida junto al mar! Le presentamos un m…
$886,699
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Hotel 560 m² en Bar, Montenegro
Hotel 560 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 560 m²
Bienvenido a un hotel único en el corazón de Sutomore! Esta encantadora propiedad con una su…
$518,201
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Hotel en Bar, Montenegro
Hotel
Bar, Montenegro
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 18
Hotel en Montenegro Con el equipo de 17 nueces en BeCHICHI.- Superficie parcela 472 m2. 5 pl…
$2,32M
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Hotel 700 m² en Bar, Montenegro
Hotel 700 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
Área 700 m²
Un magnífico hotel en venta en la pintoresca ciudad de Bar, a solo 300 metros de la costa! E…
$2,13M
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Hotel 1 470 m² en Bar, Montenegro
Hotel 1 470 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 24
Nº de cuartos de baño 24
Área 1 470 m²
Nuevo hotel en venta como parte del complejo Soho City construido en 2019El complejo, constr…
Precio en demanda
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Hotel en Bar, Montenegro
Hotel
Bar, Montenegro
Dormitorios 6
El hotel está situado en Sutomore. Hotel de 4 plantas con zona verde con jardín subtropical …
$558,014
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Hotel en Bar, Montenegro
Hotel
Bar, Montenegro
Dormitorios 24
$1,12M
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Hotel 1 500 m² en Bar, Montenegro
Hotel 1 500 m²
Bar, Montenegro
Área 1 500 m²
Uteha BarVenta Hotel de 4 estrellas de 1500 m2 en Uteha. Parcela 900 m2. Hay una posibilidad…
$1,55M
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