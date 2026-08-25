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Hoteles en venta en Prcanj, Montenegro

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6 propiedades total found
Hotel 420 m² en Prcanj, Montenegro
Hotel 420 m²
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 420 m²
una rara finca frente al mar en Prčanj, uno de los pueblos más encantadores de la bahía prot…
$1
VAT
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Hotel 5 079 m² en Prcanj, Montenegro
Hotel 5 079 m²
Prcanj, Montenegro
Área 5 079 m²
Precio: €7,000,000Ubicación: Prčanj, Kotor, Montenegro (UNESCO Patrimonio de la Humanidad) E…
$8,15M
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Hotel 420 m² en Prcanj, Montenegro
Hotel 420 m²
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 420 m²
a rare seafront estate in Prčanj, one of the most charming villages in the UNESCO-protected …
$1
VAT
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Hotel en Prcanj, Montenegro
Hotel
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 12
Situado en el encantador pueblo de Prčanj, a solo 3 km de Kotor Old Town, Galia ofrece 12 ap…
$2,69M
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Hotel 400 m² en Muo, Montenegro
Hotel 400 m²
Muo, Montenegro
Área 400 m²
Un hotel boutique de nivel europeo, que no tiene análogos en la costa montenegrina. Este es …
$2,56M
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Hotel 400 m² en Muo, Montenegro
Hotel 400 m²
Muo, Montenegro
Dormitorios 5
Área 400 m²
La casa es un monumento arquitectónico histórico, una de las casas más antiguas de la bahía.…
$1,74M
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