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Hoteles en venta en Sveti Stefan, Montenegro

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Hotel 536 m² en Sveti Stefan, Montenegro
Hotel 536 m²
Sveti Stefan, Montenegro
Área 536 m²
Hotel Sveti Stefan 536 m2 9 apartamentos, cada uno con vista al mar, baño privado y cocina…
$2,62M
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Hotel en Sveti Stefan, Montenegro
Hotel
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 30
Nº de cuartos de baño 30
El hotel está situado en el complejo de San Esteban - esta es la tarjeta de visita de Monten…
$5,85M
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Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Hotel 1 700 m² en Sveti Stefan, Montenegro
Hotel 1 700 m²
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 12
Área 1 700 m²
Descripción Budva Riviera, distrito de St. Stephen. Existing luxury hotel 5* in the most bea…
$3,78M
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