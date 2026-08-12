Locales comerciales en venta en Zabljak, Montenegro

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Propiedad comercial en Zabljak, Montenegro
Propiedad comercial
Zabljak, Montenegro
Un nuevo restaurante en venta o alquiler, situado en una zona privilegiada de Žabljak. El ed…
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De inversiones 40 m² en Zabljak, Montenegro
De inversiones 40 m²
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Si usted está buscando una inversión que va a trabajar para usted desde el primer día, este …
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Hotel 219 m² en Zabljak, Montenegro
Hotel 219 m²
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 219 m²
Alquiler de negocios en venta en Zabljak: casas de vacaciones Family House Pleme en un lugar…
$322,436
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Hotel 480 m² en Zabljak, Montenegro
Hotel 480 m²
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 6
Área 480 m²
Una oportunidad única para adquirir un negocio listo y totalmente funcional en el corazón de…
$621,841
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Hotel 228 m² en Zabljak, Montenegro
Hotel 228 m²
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 5
Área 228 m²
$227,923
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