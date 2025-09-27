Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Sutomore, Montenegro

hoteles
16
20 propiedades total found
Hotel 245 m² en Sutomore, Montenegro
Hotel 245 m²
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 245 m²
Un hotel de 300 m2 está en venta en Sutomore. El hotel consta de 9 apartamentos. Cada aparta…
$422,698
Hotel 700 m² en Sutomore, Montenegro
Hotel 700 m²
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 700 m²
Zona de objetos: 450m2; Superficie: 1.000m2 Número de apartamentos: 8; Área de cada apart…
Precio en demanda
Hotel en Sutomore, Montenegro
Hotel
Sutomore, Montenegro
Mini-hotel for sale in Ratac, Bar Riviera. The mini-hotel with a total area of 400m2 has …
$634,746
Hotel 715 m² en Sutomore, Montenegro
Hotel 715 m²
Sutomore, Montenegro
Área 715 m²
Un acogedor hotel moderno ubicado entre pinos y cipreses en la pequeña ciudad de Sutomore, a…
$1,97M
Negocio listo 40 m² en Sutomore, Montenegro
Negocio listo 40 m²
Sutomore, Montenegro
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 40 m²
ID-1861 For Sale: Premises with Two Studios in Sutomore – Ready Tourist Business Just Ste…
$93,454
Hotel 1 065 m² en Sutomore, Montenegro
Hotel 1 065 m²
Sutomore, Montenegro
Habitaciones 26
Área 1 065 m²
Número de plantas 3
id-1812 Negocio turístico listo para la venta - Hotel de 3 edificios con piscina en Sutom…
$2,09M
Mini-Hotel with 9+ Rating on Booking.com for Sale in Sutomore en Sutomore, Montenegro
Mini-Hotel with 9+ Rating on Booking.com for Sale in Sutomore
Sutomore, Montenegro
Número de plantas 3
ID-1778 - Mini-Hotel con 9+ Valoración en Booking.com en venta en SutomoreUn negocio turísti…
$395,308
Hotel en Sutomore, Montenegro
Hotel
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 9
Encantador hotel en venta en la pintoresca ciudad de Bar, que comprende un edificio de 356 m…
$732,393
Hotel 245 m² en Sutomore, Montenegro
Hotel 245 m²
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 245 m²
Silencio 245 m2 Silencio Estacionamiento Silencio Alquiler de pisosVenta es una casa residen…
$409,559
Hotel 470 m² en Sutomore, Montenegro
Hotel 470 m²
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 6
Área 470 m²
Número de plantas 2
La casa de 3 plantas es un negocio listo para un hotel con 12 apartamentos. Puede acomodar h…
$424,159
Hotel 1 454 m² en Sutomore, Montenegro
Hotel 1 454 m²
Sutomore, Montenegro
Área 1 454 m²
Venta urgente de un hotel en Montenegro junto al mar con su playa — precio reducido en 45% !…
$4,10M
Oficina 39 m² en Sutomore, Montenegro
Oficina 39 m²
Sutomore, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Local comercial en el local con una superficie de 39m2, además de una terraza frente a la en…
$75,838
Propiedad comercial 400 m² en Sutomore, Montenegro
Propiedad comercial 400 m²
Sutomore, Montenegro
Área 400 m²
Mini-hotel en venta en Ratats, Bar Riviera.Mini-hotel con una superficie total de 400m2 tien…
$641,248
Hotel 220 000 m² en Sutomore, Montenegro
Hotel 220 000 m²
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 220 000 m²
Aparthotel en Montenegro para la venta En el centro de Sutomore, a solo 300 metros de la pl…
$255,527
Hotel 715 m² en Sutomore, Montenegro
Hotel 715 m²
Sutomore, Montenegro
Área 715 m²
Acogedor hotel moderno, situado entre pinos y cipreses en la pequeña ciudad de Sutomore, a s…
$2,22M
Hotel en Sutomore, Montenegro
Hotel
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 3
ID-2028 Apart-Hotel/Building with Restaurant and Apartments on the Montenegrin Coast F…
$515,601
Hotel 700 m² en Sutomore, Montenegro
Hotel 700 m²
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 23
Nº de cuartos de baño 23
Área 700 m²
El hotel está ubicado a orillas del mar, en la parte aislada y más hermosa de las playas del…
$2,22M
Hotel 715 m² en Sutomore, Montenegro
Hotel 715 m²
Sutomore, Montenegro
Área 715 m²
Acogedor hotel moderno, situado entre pinos y cipreses en la pequeña ciudad de Sutomore, a s…
$2,22M
Propiedad comercial 800 m² en Sutomore, Montenegro
Propiedad comercial 800 m²
Sutomore, Montenegro
Habitaciones 22
Área 800 m²
El hotel está situado a 50 metros del mar Tiene 800 metros cuadrados de espacio habitable, 2…
$2,06M
Hotel 300 m² en Sutomore, Montenegro
Hotel 300 m²
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 8
Área 300 m²
En Sutomore, por debajo de la carretera, un hotel de 300 m2 está en venta. El hotel consta d…
$479,820
