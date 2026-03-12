Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Kotor, Montenegro

hoteles
11
16 propiedades total found
Hotel 80 m² en Kotor, Montenegro
Hotel 80 m²
Kotor, Montenegro
Área 80 m²
Venta es un espacio comercial funcional de 80 m2, situado en George Washington Boulevard - u…
$335,417
Cerrar
Hotel 222 m² en Kotor, Montenegro
Hotel 222 m²
Kotor, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 222 m²
Esta mansión histórica, construida en el siglo XVIII en el estilo gótico, se encuentra en la…
$1,64M
Cerrar
Hotel en Kotor, Montenegro
Hotel
Kotor, Montenegro
Dormitorios 7
Mini-hotel en venta en la zona de Orahovac, en la Bahía de Kotor. La instalación con una sup…
$1,10M
Hotel 190 m² en Kotor, Montenegro
Hotel 190 m²
Kotor, Montenegro
Área 190 m²
$386,109
Cerrar
Hotel 320 m² en Dobrota, Montenegro
Hotel 320 m²
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 320 m²
An old stone house is sold at walking distance (15 minutes) to the historical center of Koto…
$806,365
Cerrar
Propiedad comercial en 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
Propiedad comercial
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Montenegro
U5-134. Parcela en Dub, KotorVenta de parcela en Dub, KotorParcela se encuentra en la tranqu…
Precio en demanda
Cerrar
Hotel 382 m² en Kotor, Montenegro
Hotel 382 m²
Kotor, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 382 m²
Julia Residence - un complejo de cinco apartamentos de la clase Dlux, situado en el pueblo d…
Precio en demanda
Cerrar
De inversiones 168 m² en Kotor, Montenegro
De inversiones 168 m²
Kotor, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 168 m²
Ubicación: pos. Przhan Plaza Villa: 168 metros cuadrados. Plaza del sitio: 181 metros cuadra…
$1,12M
Cerrar
Hotel 330 m² en Kotor, Montenegro
Hotel 330 m²
Kotor, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Dos auténticas casas de piedra, restauradas originalmente de acuerdo con los requisitos del …
$2,93M
Cerrar
Hotel 1 630 m² en Kotor, Montenegro
Hotel 1 630 m²
Kotor, Montenegro
Dormitorios 28
Nº de cuartos de baño 28
Área 1 630 m²
Un exclusivo hotel con un restaurante en un lugar fantástico a orillas de la bahía de Kotors…
$3,11M
Cerrar
Hotel en Kotor, Montenegro
Hotel
Kotor, Montenegro
Dormitorios 28
Hotel en venta situado en primera línea en Stoliv, Boko-Kotorska Bay. La zona del hotel es d…
$3,26M
Propiedad comercial 160 m² en Kotor, Montenegro
Propiedad comercial 160 m²
Kotor, Montenegro
Nº de cuartos de baño 5
Área 160 m²
Instalaciones: Estructura del hotel: cada apartamento incluye una cocina-comedor, un total d…
$1,10M
Cerrar
Hotel 60 m² en Kotor, Montenegro
Hotel 60 m²
Kotor, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
$348,217
Cerrar
Hotel 570 m² en Kotor, Montenegro
Hotel 570 m²
Kotor, Montenegro
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 570 m²
Presentamos a la venta el exclusivo aparthotel Castello Risano, situado en la histórica ciud…
$2,67M
Cerrar
De inversiones 169 m² en Kotor, Montenegro
De inversiones 169 m²
Kotor, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
El antiguo palacio de piedra en la primera línea del mar - a lo largo de la antigua escalera…
$1,97M
Cerrar
Propiedad comercial 240 m² en Dobrota, Montenegro
Propiedad comercial 240 m²
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Casa en venta con cinco apartamentos dentro y locales comerciales en el primer piso. La casa…
$1,18M
