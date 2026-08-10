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Locales comerciales en venta en Bar, Montenegro

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18
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34 propiedades total found
Hotel 735 m² en 5, Montenegro
Hotel 735 m²
5, Montenegro
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 18
Área 735 m²
Silencio 735 m2 Silencio 20 habitaciones Silencio 18 baños Silencio sección 425 m2 Silencios…
$1,78M
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Propiedad comercial en Bar, Montenegro
Propiedad comercial
Bar, Montenegro
Esta espaciosa propiedad comercial se encuentra en la planta baja de un edificio residencial…
$1,17M
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Negocio listo 200 m² en Bar, Montenegro
Negocio listo 200 m²
Bar, Montenegro
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa de tres plantas con 5 dormitorios, una gran piscina, un jardín con vegetación mediterr…
$510,963
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TekceTekce
Hotel 1 800 m² en Bar, Montenegro
Hotel 1 800 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 18
Nº de cuartos de baño 18
Área 1 800 m²
Apart-hotel en venta, situado en el complejo pueblo de Uteha, en la costa entre Bar y Ulcinj…
$3,45M
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Hotel 1 100 m² en Bar, Montenegro
Hotel 1 100 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 15
Área 1 100 m²
Bienvenido al Hotel Edem, una acogedora casa de huéspedes situada en la pintoresca ciudad de…
$1,50M
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Hotel en Bar, Montenegro
Hotel
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Mini hotel en venta en Sutomore, Bar municipio. La casa tiene una superficie total de 430 m2…
$2,33M
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Propiedad comercial 171 m² en Bar, Montenegro
Propiedad comercial 171 m²
Bar, Montenegro
Área 171 m²
Un amplio local comercial de 171 m2 se ofrece en venta en el corazón mismo de Bar. Esta prop…
$461,257
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Hotel 372 m² en Bar, Montenegro
Hotel 372 m²
Bar, Montenegro
Área 372 m²
Venta: Aparthotel en Montenegro en la localidad balnearia de Chan. 11 apartamentos independi…
$491,471
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Hotel 693 m² en 2, Montenegro
Hotel 693 m²
2, Montenegro
Área 693 m²
Número de plantas 5
🔥 POR VENTA - Nuevo Complejo Residencial en un Bosque de Pinos, a sólo 200 m del Mar!📍 Ubica…
$1,29M
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Hotel 735 m² en Bar, Montenegro
Hotel 735 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 18
Área 735 m²
Un hotel totalmente equipado con decoración moderna y diseño funcional se ofrece a la venta.…
$1,78M
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Hotel 400 m² en Bar, Montenegro
Hotel 400 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 400 m²
¡Un negocio exitoso y rentable por el mar! En venta un moderno mini-hotel en el prestigioso …
$1,02M
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Tienda 61 m² en Bar, Montenegro
Tienda 61 m²
Bar, Montenegro
Área 61 m²
Los locales están situados en la planta baja de un nuevo edificio residencial en la calle Ma…
$185,092
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Hotel 1 500 m² en Bar, Montenegro
Hotel 1 500 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 18
Área 1 500 m²
Silencio 18 apartamentos Silencioso piscina Silencio 1500 m2 grossEn venta se ofrece un apar…
$1,76M
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Hotel 510 m² en Bar, Montenegro
Hotel 510 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 7
Área 510 m²
Negocios turísticos en el Bar. El hotel de apartamentos actual para alojamientos todo el añ…
$702,101
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Hotel 769 m² en Bar, Montenegro
Hotel 769 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 14
Área 769 m²
¡Una gran oportunidad para inversores y amantes de la vida junto al mar! Le presentamos un m…
$886,699
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Propiedad comercial 37 m² en Bar, Montenegro
Propiedad comercial 37 m²
Bar, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Número de plantas 2
Le ofrecemos un exquisito apartamento de dos dormitorios en la prestigiosa zona de Donja Las…
$103,935
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Negocio listo 744 m² en Bar, Montenegro
Negocio listo 744 m²
Bar, Montenegro
Área 744 m²
Magnífico hotel en la ciudad de Bar, el hotel tiene cuatro plantas, en la primera planta hay…
$917,411
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Propiedad comercial 57 m² en Bar, Montenegro
Propiedad comercial 57 m²
Bar, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Oferta atractiva - Local comercial en el centro de la ciudad Bar! En el centro de la pintore…
$139,467
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Propiedad comercial 35 m² en Bar, Montenegro
Propiedad comercial 35 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Área 35 m²
Piso 1
Inmobiliaria MontenegroUn espacio comercial de 35m2 está en venta en Bar, situado en una zon…
$135,240
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Commercial spaces in Emerald Residence in Bar en Bar, Montenegro
Commercial spaces in Emerald Residence in Bar
Bar, Montenegro
Área 51 m²
Espacios comerciales en Emerald Residence en Bar ofrecen una combinación perfecta de funcion…
$90,749
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Hotel 560 m² en Bar, Montenegro
Hotel 560 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 560 m²
Bienvenido a un hotel único en el corazón de Sutomore! Esta encantadora propiedad con una su…
$518,201
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De inversiones 130 m² en Bar, Montenegro
De inversiones 130 m²
Bar, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 1
Bienvenidos a la oportunidad de tener un negocio próspero – un popular café situado en el co…
$46,505
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Hotel en Bar, Montenegro
Hotel
Bar, Montenegro
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 18
Hotel en Montenegro Con el equipo de 17 nueces en BeCHICHI.- Superficie parcela 472 m2. 5 pl…
$2,32M
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Propiedad comercial 248 m² en Bar, Montenegro
Propiedad comercial 248 m²
Bar, Montenegro
Área 248 m²
¡Los servicios del Organismo para combatir la transacción bajo la llave son gratuitos para e…
$687,726
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Hotel 700 m² en Bar, Montenegro
Hotel 700 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
Área 700 m²
Un magnífico hotel en venta en la pintoresca ciudad de Bar, a solo 300 metros de la costa! E…
$2,13M
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Oficina 12 m² en Bar, Montenegro
Oficina 12 m²
Bar, Montenegro
Área 12 m²
Un lugar en el garaje de 12m2. El complejo PAMC Residence está construido de acuerdo con est…
$20,966
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Oficina 83 m² en Bar, Montenegro
Oficina 83 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Espacio comercial en el mismo centro del Bar, con un área de 83m2. Dos habitaciones, baño. E…
$207,330
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Hotel 1 470 m² en Bar, Montenegro
Hotel 1 470 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 24
Nº de cuartos de baño 24
Área 1 470 m²
Nuevo hotel en venta como parte del complejo Soho City construido en 2019El complejo, constr…
Precio en demanda
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Oficina 105 m² en Bar, Montenegro
Oficina 105 m²
Bar, Montenegro
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
En el mismo centro de la ciudad, el bar del edificio ocupa dos plantas y un espacio comercia…
$249,404
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Producción 57 m² en Bar, Montenegro
Producción 57 m²
Bar, Montenegro
Área 57 m²
Piso 1/10
Local comercial en venta en un moderno LCD en Bar.Superficie: 57,15 m2Planta: 1 (tierra)/10P…
$166,008
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