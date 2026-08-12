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Hoteles en venta en Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
53
Becici
8
Przno
4
Sveti Stefan
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85 propiedades total found
Hotel 575 m² en Budva, Montenegro
UP UP
Hotel 575 m²
Budva, Montenegro
Habitaciones 15
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 575 m²
Número de plantas 5
Presentamos a su atención, negocio listo en Budva. Operating apartamento hotel 950m de la pl…
$1,49M
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Vendedor particular
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Hotel 1 530 m² en Seoca, Montenegro
Hotel 1 530 m²
Seoca, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
Área 1 530 m²
Una oportunidad excepcional de inversión de hoteles llave en mano en Seoce, Budva, que ofrec…
$1
VAT
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Hotel 200 m² en Becici, Montenegro
Hotel 200 m²
Becici, Montenegro
Dormitorios 9
Área 200 m²
$244,373
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TekceTekce
Hotel en Budva, Montenegro
Hotel
Budva, Montenegro
Este encantador mini hotel ofrece una gran oportunidad de inversión. Con una superficie de 4…
$1,27M
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Hotel 1 000 m² en Stanisici, Montenegro
Hotel 1 000 m²
Stanisici, Montenegro
Habitaciones 17
Área 1 000 m²
For sale:Hotel, 4 floor with a total area of 1,000 m², featuring 17 fully equipped apartment…
$2,43M
VAT
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Hotel 1 800 m² en Budva, Montenegro
Hotel 1 800 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
Área 1 800 m²
Presentamos a la venta un proyecto de inversión único que consiste en un complejo residencia…
$3,72M
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Hotel 345 m² en Becici, Montenegro
Hotel 345 m²
Becici, Montenegro
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 345 m²
Un edificio de apartamentos de alta calidad (hotel), ideal para alquilar a turistas o como v…
$994,090
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Hotel en Becici, Montenegro
Hotel
Becici, Montenegro
Dormitorios 18
Hay un hotel totalmente equipado con restaurante en Bečići, a unos 200 metros del mar. El …
$2,67M
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Hotel 44 m² en Budva, Montenegro
Hotel 44 m²
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Listo - hecho negocio de alquiler es un local comercial en el centro comercial TQ Plaza en l…
$207,280
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Hotel 2 700 m² en Denjasi Cesminovo, Montenegro
Hotel 2 700 m²
Denjasi Cesminovo, Montenegro
Área 2 700 m²
Oferta caliente: venta de hoteles en Montenegro - complejo tipo clubEl hotel está situado en…
$2,05M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 317 m² en Budva, Montenegro
Hotel 317 m²
Budva, Montenegro
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 317 m²
We are pleased to present an exceptional investment opportunity: a newly built, fully operat…
$1,33M
VAT
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Hotel 1 056 m² en Municipio de Budva, Montenegro
Hotel 1 056 m²
Municipio de Budva, Montenegro
Área 1 056 m²
Número de plantas 2
LOCALACIÓNUbicado en un entorno natural tranquilo dentro del municipio de Budva, este exclus…
$4,59M
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Hotel 132 m² en Budva, Montenegro
Hotel 132 m²
Budva, Montenegro
Área 132 m²
Venta es una premisa comercial totalmente equipada con una superficie de 132 m2, situada en …
$439,321
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Hotel 950 m² en Becici, Montenegro
Hotel 950 m²
Becici, Montenegro
Área 950 m²
Situado en el popular asentamiento turístico de Bečići, a sólo 2 km de Budva y 350 m de la p…
$3,15M
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Hotel 700 m² en Budva, Montenegro
Hotel 700 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 14
Área 700 m²
Piso 4
Descripción: Descubra una oportunidad excepcional para poseer un próspero hotel en el corazó…
$1,63M
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Hotel 480 m² en Budva, Montenegro
Hotel 480 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 11
Área 480 m²
Hotel de restauración con vistas panorámicas al mar en Petrovat. La casa tiene 4 plantas de …
$739,325
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Hotel en Budva, Montenegro
Hotel
Budva, Montenegro
Zona hotelera: 400 m2 Superficie: 600m2 Área: Podoshlyun Distancia al mar: 200 metros Pr…
$1,29M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 537 m² en Budva, Montenegro
Hotel 537 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 537 m²
En venta Casa de 4 plantas (voluntad) en Montenegro (Montenegro) en. Budva 536.78sq.m. Terre…
Precio en demanda
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Hotel 96 m² en Budva, Montenegro
Hotel 96 m²
Budva, Montenegro
Área 96 m²
Un espacio comercial único para un restaurante está a la venta en el nuevo complejo Old Bake…
$362,741
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Hotel 382 m² en Budva, Montenegro
Hotel 382 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 382 m²
En venta es un acogedor mini-hotel en el pintoresco Lastva Grbaljska, un lugar ideal para re…
Precio en demanda
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Hotel 350 m² en Budva, Montenegro
Hotel 350 m²
Budva, Montenegro
Área 350 m²
Hotel en venta en Budva, a 500 metros del centro de la ciudad. El hotel tiene una superficie…
$1,74M
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Hotel 358 m² en Przno, Montenegro
Hotel 358 m²
Przno, Montenegro
Habitaciones 20
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 358 m²
Superficie: 358 m2Superficie terrestre: 386 m2Apartamentos: 10RecepciónMini-hotel con 10 apa…
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Hotel 950 m² en Becici, Montenegro
Hotel 950 m²
Becici, Montenegro
Área 950 m²
Situado en el popular asentamiento turístico de Bečići, a sólo 2 km de Budva y 350 m de la p…
$3,14M
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Hotel 537 m² en Budva, Montenegro
Hotel 537 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 13
Área 537 m²
Un negocio de hotel de trabajo listo en Montenegro. Actualmente todo se entrega. Una casa de…
$1,73M
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Hotel en Budva, Montenegro
Hotel
Budva, Montenegro
Hotel 5 estrellas en Budva con una gran ubicación - en venta. Situado en la entrada de la ci…
$23,40M
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Hotel 317 m² en Budva, Montenegro
Hotel 317 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 317 m²
Nos complace presentar una oportunidad de inversión excepcional: un hotel boutique de 4 estr…
$1,34M
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Hotel 288 m² en Budva, Montenegro
Hotel 288 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 288 m²
Casa de tres pisos en una zona acogedora y tranquila de Budva para uso personal y/o para alq…
$967,308
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Hotel 1 000 m² en Stanisici, Montenegro
Hotel 1 000 m²
Stanisici, Montenegro
Habitaciones 17
Área 1 000 m²
Venta:Hotel, 4 plantas con una superficie total de 1.000 m2, con 17 apartamentos totalmente …
$2,43M
VAT
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Hotel 300 m² en Budva, Montenegro
Hotel 300 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 300 m²
¡Venta! Magnífico aparte - hotel en Budva con 11 habitaciones, el centro de Budva.Zona: 300 …
$1,54M
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Hotel 70 m² en Budva, Montenegro
Hotel 70 m²
Budva, Montenegro
Área 70 m²
Venta de locales comerciales de alta calidad en el complejo multifuncional TQ Plaza en el ce…
$362,741
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Tipos de propiedades en Municipio de Budva

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