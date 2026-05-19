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Negocio en Venta en Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
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Becici
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12 propiedades total found
Negocio listo 339 m² en 13 Monsiberia, Montenegro
Negocio listo 339 m²
13 Monsiberia, Montenegro
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 10
Área 339 m²
Número de plantas 4
Ofrecemos a la venta una casa de dos plantas en el pueblo de Dobra Water. A sólo 800 metros …
$3,17M
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Negocio listo 650 m² en Budva, Montenegro
Negocio listo 650 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 650 m²
Número de plantas 4
Un magnífico hotel en la ciudad de Budva. Se encuentra en un lugar excelente, protegido del …
$3,08M
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Negocio listo 957 m² en Buljarica, Montenegro
Negocio listo 957 m²
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 957 m²
Número de plantas 4
Hotel en venta, situado en Boullarica, en una colina, con vistas a toda la bahía de Boullari…
$2,70M
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International Property AlertInternational Property Alert
Negocio listo 317 m² en Budva, Montenegro
Negocio listo 317 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 317 m²
Piso 2/2
Imagina una mañana cuando la luz del sol penetra suavemente a través de ventanas panorámicas…
$1,29M
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Negocio listo 600 m² en Becici, Montenegro
Negocio listo 600 m²
Becici, Montenegro
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 600 m²
Número de plantas 4
Mini hotel en Becici. Este hotel se distingue por su buena ubicación, ya que está a sólo 200…
$1,76M
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Negocio listo 795 m² en Becici, Montenegro
Negocio listo 795 m²
Becici, Montenegro
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 17
Área 795 m²
Número de plantas 3
Casa en Rafailovichi cerca del mar En el pequeño complejo de Rafailovichi, un mini-hotel con…
$1,06M
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Negocio listo 200 m² en Rafailovici, Montenegro
Negocio listo 200 m²
Rafailovici, Montenegro
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 8
Área 200 m²
Número de plantas 4
En la pequeña ciudad balneario de Rafailovichi en venta casa de piedra - mini hotel de 1813.…
$879,225
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Negocio listo 823 m² en Becici, Montenegro
Negocio listo 823 m²
Becici, Montenegro
Habitaciones 17
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 17
Área 823 m²
Número de plantas 5
Ofrecemos a la venta un apartamento de 72 m2 con dos dormitorios, situado en un nuevo edific…
$2,46M
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Negocio listo 1 100 m² en Buljarica, Montenegro
Negocio listo 1 100 m²
Buljarica, Montenegro
Área 1 100 m²
Número de plantas 4
Hermoso hotel se encuentra en la ciudad de Petrovac, la distancia del mar es de unos 200 met…
$2,58M
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Negocio listo 1 490 m² en Becici, Montenegro
Negocio listo 1 490 m²
Becici, Montenegro
Área 1 490 m²
Número de plantas 5
$2,81M
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Negocio listo 600 m² en Boreti, Montenegro
Negocio listo 600 m²
Boreti, Montenegro
Dormitorios 8
Área 600 m²
Mini hotel en Becici. El hotel se caracteriza por una buena ubicación, en un tranquilo lugar…
$1,34M
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Negocio listo 215 m² en Budva, Montenegro
Negocio listo 215 m²
Budva, Montenegro
Área 215 m²
La villa de tres plantas se encuentra en Budva, a 10 minutos a pie de la playa eslava del ca…
Precio en demanda
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