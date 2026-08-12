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Oficinas en Venta en Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
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14 propiedades total found
Oficina 18 m² en Budva, Montenegro
Oficina 18 m²
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 18 m²
Un espacio de oficina de 18 m2 se encuentra en el centro de Budva, en el prestigioso distrit…
$85,532
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Oficina 70 m² en Budva, Montenegro
Oficina 70 m²
Budva, Montenegro
Área 70 m²
Nueva dirección para su negocio en Montenegro con vista al mar! Budva, estricto centro. Esp…
$366,560
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Oficina 660 m² en Boreti, Montenegro
Oficina 660 m²
Boreti, Montenegro
Área 660 m²
Precio por 1 m2. Local comercial con una superficie de 440m2 y 220m2 en el famoso complejo d…
$2,472
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TekceTekce
Oficina 18 m² en Petrovac, Montenegro
Oficina 18 m²
Petrovac, Montenegro
Área 18 m²
Plaza de aparcamiento en el garaje, situado en un edificio de apartamentos en la segunda pla…
$18,037
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Oficina 16 m² en Budva, Montenegro
Oficina 16 m²
Budva, Montenegro
Área 16 m²
Garaje cerrado de 16m2 en la zona de Dubovica. Se instala un sistema bloqueable desde el con…
$29,675
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Oficina 24 m² en Budva, Montenegro
Oficina 24 m²
Budva, Montenegro
Área 24 m²
Número de plantas 5
Espacio de oficina comercial en una nueva casa moderna 2026.Techos de 4 m2 - hay una posibil…
$109,227
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Agencia
Status-M, D.O.O
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
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Oficina 38 m² en Budva, Montenegro
Oficina 38 m²
Budva, Montenegro
Área 38 m²
Piso 1
Espacio comercial de 38 m2 se encuentra en un prestigioso complejo residencial, en el corazó…
$290,921
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Oficina 70 m² en Budva, Montenegro
Oficina 70 m²
Budva, Montenegro
Área 70 m²
Oficina de lujo en el centro de negocios TQ Plaza, con una superficie total de 70 metros cua…
$365,803
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Oficina 90 m² en Budva, Montenegro
Oficina 90 m²
Budva, Montenegro
Área 90 m²
Espacio de oficina de 90 m2 en venta en el edificio Nivelle, en una excelente ubicación en l…
$334,307
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Oficina 70 m² en Budva, Montenegro
Oficina 70 m²
Budva, Montenegro
Área 70 m²
text
$334,786
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
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Oficina 52 m² en Budva, Montenegro
Oficina 52 m²
Budva, Montenegro
Área 52 m²
El área total de 52 metros cuadrados. Altura del techo 6 metros La distancia al mar y la z…
$562,200
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Oficina 90 m² en Budva, Montenegro
Oficina 90 m²
Budva, Montenegro
Área 90 m²
En venta es un restaurante totalmente equipado con todos los electrodomésticos e inventario.…
$530,646
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commercial premises in Budva en Budva, Montenegro
commercial premises in Budva
Budva, Montenegro
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Número de plantas 1
sale of commercial premises in Budva, Tehnomax store area
$273,478
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Oficina 43 m² en Budva, Montenegro
Oficina 43 m²
Budva, Montenegro
Habitaciones 18
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Real estate residence permit 8 I am a sinking, the presence
$134,625
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
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Tipos de propiedades en Municipio de Budva

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