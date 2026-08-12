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Locales comerciales en venta en Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
112
Becici
20
Rafailovici
6
Przno
6
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182 propiedades total found
Hotel 575 m² en Budva, Montenegro
UP UP
Hotel 575 m²
Budva, Montenegro
Habitaciones 15
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 575 m²
Número de plantas 5
Presentamos a su atención, negocio listo en Budva. Operating apartamento hotel 950m de la pl…
$1,49M
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Vendedor particular
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Hotel 1 530 m² en Seoca, Montenegro
Hotel 1 530 m²
Seoca, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
Área 1 530 m²
Una oportunidad excepcional de inversión de hoteles llave en mano en Seoce, Budva, que ofrec…
$1
VAT
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Propiedad comercial 85 m² en Budva, Montenegro
Propiedad comercial 85 m²
Budva, Montenegro
Área 85 m²
Hay un espacio comercial de 85 m2 en alquiler en Hotel Diplomat, situado en el bypass Budva,…
$3,002
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TekceTekce
Oficina 18 m² en Budva, Montenegro
Oficina 18 m²
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 18 m²
Un espacio de oficina de 18 m2 se encuentra en el centro de Budva, en el prestigioso distrit…
$85,532
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Propiedad comercial 85 m² en Budva, Montenegro
Propiedad comercial 85 m²
Budva, Montenegro
Área 85 m²
Espacio comercial de 85 m2 está disponible en venta dentro del Hotel Diplomat, situado a lo …
$415,665
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Propiedad comercial 100 m² en Budva, Montenegro
Propiedad comercial 100 m²
Budva, Montenegro
Área 100 m²
Piso 1
K4-164. Locales comerciales en BudvaVenta de locales comerciales en BudvaÁrea del espacio 10…
$297,266
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Red Feniks Montenegro
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Propiedad comercial 626 m² en Budva, Montenegro
Propiedad comercial 626 m²
Budva, Montenegro
Área 626 m²
Piso 1
En venta un acogedor apartamento en el tranquilo complejo pueblo de Boko - Kotor Bay Prchan.…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 105 m² en Budva, Montenegro
Propiedad comercial 105 m²
Budva, Montenegro
Área 105 m²
Número de plantas 2
Local comercial en el centro comercial TQ-Plaza.   TQ-Plaza está bien ubicado en el centro …
$521,383
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VALUE.ONE
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Hotel 200 m² en Becici, Montenegro
Hotel 200 m²
Becici, Montenegro
Dormitorios 9
Área 200 m²
$244,373
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Negocio listo 823 m² en Becici, Montenegro
Negocio listo 823 m²
Becici, Montenegro
Habitaciones 17
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 17
Área 823 m²
Número de plantas 5
Ofrecemos a la venta un apartamento de 72 m2 con dos dormitorios, situado en un nuevo edific…
$2,42M
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Hotel en Budva, Montenegro
Hotel
Budva, Montenegro
Este encantador mini hotel ofrece una gran oportunidad de inversión. Con una superficie de 4…
$1,27M
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Аталанта
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Hotel 1 000 m² en Stanisici, Montenegro
Hotel 1 000 m²
Stanisici, Montenegro
Habitaciones 17
Área 1 000 m²
For sale:Hotel, 4 floor with a total area of 1,000 m², featuring 17 fully equipped apartment…
$2,43M
VAT
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Hotel 1 800 m² en Budva, Montenegro
Hotel 1 800 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
Área 1 800 m²
Presentamos a la venta un proyecto de inversión único que consiste en un complejo residencia…
$3,72M
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Monteonline
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Propiedad comercial 120 m² en Budva, Montenegro
Propiedad comercial 120 m²
Budva, Montenegro
Área 120 m²
Piso 1
Restaurante en venta en Budva – 100 m2 + TerrazaPropiedad comercial en venta en Budva Un res…
$544,461
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Mbroker
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Hotel 345 m² en Becici, Montenegro
Hotel 345 m²
Becici, Montenegro
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 345 m²
Un edificio de apartamentos de alta calidad (hotel), ideal para alquilar a turistas o como v…
$994,090
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Propiedad comercial 70 m² en Budva, Montenegro
Propiedad comercial 70 m²
Budva, Montenegro
Área 70 m²
Piso 3
Local comercial de alta calidad en venta en el complejo multifuncional TQ Plaza, situado en …
$365,497
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Mbroker
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Propiedad comercial 425 m² en Petrovac, Montenegro
Propiedad comercial 425 m²
Petrovac, Montenegro
Área 425 m²
Venta de locales comerciales para un banco, restaurante o tienda
$581,841
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Hotel en Becici, Montenegro
Hotel
Becici, Montenegro
Dormitorios 18
Hay un hotel totalmente equipado con restaurante en Bečići, a unos 200 metros del mar. El …
$2,67M
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Oficina 70 m² en Budva, Montenegro
Oficina 70 m²
Budva, Montenegro
Área 70 m²
Nueva dirección para su negocio en Montenegro con vista al mar! Budva, estricto centro. Esp…
$366,560
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Oficina 660 m² en Boreti, Montenegro
Oficina 660 m²
Boreti, Montenegro
Área 660 m²
Precio por 1 m2. Local comercial con una superficie de 440m2 y 220m2 en el famoso complejo d…
$2,472
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Hotel 44 m² en Budva, Montenegro
Hotel 44 m²
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Listo - hecho negocio de alquiler es un local comercial en el centro comercial TQ Plaza en l…
$207,280
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Monteonline
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Hotel 2 700 m² en Denjasi Cesminovo, Montenegro
Hotel 2 700 m²
Denjasi Cesminovo, Montenegro
Área 2 700 m²
Oferta caliente: venta de hoteles en Montenegro - complejo tipo clubEl hotel está situado en…
$2,05M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 317 m² en Budva, Montenegro
Hotel 317 m²
Budva, Montenegro
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 317 m²
We are pleased to present an exceptional investment opportunity: a newly built, fully operat…
$1,33M
VAT
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Hotel 1 056 m² en Municipio de Budva, Montenegro
Hotel 1 056 m²
Municipio de Budva, Montenegro
Área 1 056 m²
Número de plantas 2
LOCALACIÓNUbicado en un entorno natural tranquilo dentro del municipio de Budva, este exclus…
$4,59M
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Propiedad comercial 268 m² en Budva, Montenegro
Propiedad comercial 268 m²
Budva, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Superficie residencial: 268m2 (4 x 67m2)Dormitorios: 3Baños: 3Pisos: 4Espacio comercial: 54m…
$1,73M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Hotel 132 m² en Budva, Montenegro
Hotel 132 m²
Budva, Montenegro
Área 132 m²
Venta es una premisa comercial totalmente equipada con una superficie de 132 m2, situada en …
$439,321
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Monteonline
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Propiedad comercial 70 m² en Budva, Montenegro
Propiedad comercial 70 m²
Budva, Montenegro
Área 70 m²
Número de plantas 7
Instalaciones comerciales exclusivas en   complejo multifuncional y nbsp; TQ y nbsp; Plaza y…
$365,781
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VALUE.ONE
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Propiedad comercial 70 m² en Budva, Montenegro
Propiedad comercial 70 m²
Budva, Montenegro
Área 70 m²
Piso 3/7
Para alquiler a largo plazo: espacio de oficina de alta calidad en el complejo TQ Plaza de u…
Precio en demanda
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VALUE.ONE
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Hotel 950 m² en Becici, Montenegro
Hotel 950 m²
Becici, Montenegro
Área 950 m²
Situado en el popular asentamiento turístico de Bečići, a sólo 2 km de Budva y 350 m de la p…
$3,15M
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Negocio listo 957 m² en Buljarica, Montenegro
Negocio listo 957 m²
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 957 m²
Número de plantas 4
Hotel en venta, situado en Boullarica, en una colina, con vistas a toda la bahía de Boullari…
$2,67M
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Tipos de propiedades en Municipio de Budva

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