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Inversiones Inmobiliarias en Municipio de Budva, Montenegro

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Radenovici
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De inversiones Borrar
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10 propiedades total found
De inversiones 35 m² en Rafailovici, Montenegro
De inversiones 35 m²
Rafailovici, Montenegro
Área 35 m²
Tiendas de objetos: G + S + P + 12 ( 13 pisos sobre el suelo ) Superficie del apartamento: d…
$184,327
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De inversiones 3 607 m² en Zecevo selo, Montenegro
De inversiones 3 607 m²
Zecevo selo, Montenegro
Dormitorios 60
Área 3 607 m²
Budva Riviera, distrito de Markovici. El proyecto de inversión es 80% listo Complejo complet…
$6,07M
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De inversiones 2 000 m² en Radenovici, Montenegro
De inversiones 2 000 m²
Radenovici, Montenegro
Área 2 000 m²
Budva Riviera, cerca de Kuce. Sitio para construcción de élite con vistas panorámicas Se ha…
$930,945
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TekceTekce
De inversiones 41 m² en Budva, Montenegro
De inversiones 41 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Le ofrecemos una oportunidad única para comprar un espacio de negocios en un edificio de nue…
$158,117
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De inversiones 777 m² en Zecevo selo, Montenegro
De inversiones 777 m²
Zecevo selo, Montenegro
Área 777 m²
Descripción Budva Riviera, distrito de Markovici. Objeto de inversión en la fase de construc…
$86,112
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De inversiones 1 400 m² en Radenovici, Montenegro
De inversiones 1 400 m²
Radenovici, Montenegro
Dormitorios 10
Área 1 400 m²
Todos los permisos están disponibles. Venta del propietario. Impresionantes vistas al mar y …
$810,866
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De inversiones en Przno, Montenegro
De inversiones
Przno, Montenegro
Ahora Montenegro es el único estado en Europa con un programa de inversión estatal existente…
$864,924
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De inversiones 600 m² en Radenovici, Montenegro
De inversiones 600 m²
Radenovici, Montenegro
Área 600 m²
Descripción ¡Proyecto listo! ¡Se han obtenido todas las autorizaciones! ¡Compra y construye …
$324,346
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De inversiones 600 m² en Radenovici, Montenegro
De inversiones 600 m²
Radenovici, Montenegro
Dormitorios 8
Área 600 m²
Tres objetos: en 50 % construcción en progreso. Todos los permisos están disponibles. Venta …
$302,723
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De inversiones en Budva, Montenegro
De inversiones
Budva, Montenegro
Ahora Montenegro es el único estado en Europa con un programa de inversión estatal existente…
$486,520
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