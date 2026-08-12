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Restaurantes en venta en Municipio de Budva, Montenegro

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Restaurante, cafetería 480 m² en Budva, Montenegro
Restaurante, cafetería 480 m²
Budva, Montenegro
Área 480 m²
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Restaurante, cafetería 960 m² en Rafailovici, Montenegro
Restaurante, cafetería 960 m²
Rafailovici, Montenegro
Área 960 m²
Budvan Riviera, distrito de Rafailovichi, primera línea junto al mar. Habitación Distancia …
Precio en demanda
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Restaurante, cafetería 90 m² en Budva, Montenegro
Restaurante, cafetería 90 m²
Budva, Montenegro
Área 90 m²
Número de plantas 1
# Selling #BudvaID 362.🍴 Restaurante en venta en Budva🔎 Zona de restaurante: 90 m2• Cocina t…
$601,838
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