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Edificios Residencial en Venta en Riga, Letonia

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40 propiedades total found
Edificio rentable 749 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 749 m²
Riga, Letonia
Área 749 m²
Número de plantas 3
La prestigiosa ubicación del edificio lo hace particularmente atractivo para el desarrollo d…
Precio en demanda
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Edificio rentable 581 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 581 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 12
Área 581 m²
Piso 3/3
Una oferta única es Domovlasie en un lugar muy favorable, casi en la encrucijada de las call…
$1,28M
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Edificio rentable 664 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 664 m²
Riga, Letonia
Área 664 m²
Piso 4/4
Casa en venta en el corazón de Old Riga, en la calle. Peldu. El edificio fue construido en 1…
$821,837
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TekceTekce
Edificio rentable 697 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 697 m²
Riga, Letonia
Área 697 m²
Piso 7/7
Vendemos un edificio histórico. En 1552, un granero y almacén de granos se mencionan por pri…
$1,61M
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Edificio rentable 317 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 317 m²
Riga, Letonia
Área 317 m²
Número de plantas 5
¡Propiedad de la inversión arrendada para venta en la Vieja Ciudad! La propiedad está local…
$2,33M
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Edificio rentable 2 050 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 2 050 m²
Riga, Letonia
Área 2 050 m²
Piso 7/7
Vendemos un edificio residencial en la calle. F.Sadovnikova. Ubicación confortable, buenas c…
$3,64M
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Edificio rentable 3 179 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 3 179 m²
Riga, Letonia
Área 3 179 m²
Número de plantas 7
Ofrecemos a la venta un edificio de fachada en la calle central de Riga.Superficie total 317…
$2,65M
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Edificio rentable 825 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 825 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 10
Área 825 m²
Piso 3/3
En venta hay una casa de tres pisos en el centro de Riga, ubicada en ul. Avotu. El área tota…
$1,28M
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Edificio rentable 3 131 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 3 131 m²
Riga, Letonia
Área 3 131 m²
Número de plantas 6
Todos los apartamentos están completamente renovados y equipados con muebles y electrodomést…
$11,74M
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Edificio rentable 2 000 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 2 000 m²
Riga, Letonia
Área 2 000 m²
Piso 5/5
Una casa única y encantadora en venta en el corazón mismo de Riga! La encarnación del lujo y…
Precio en demanda
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Edificio rentable 491 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 491 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 10
Área 491 m²
Número de plantas 3
$688,385
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Edificio rentable 2 000 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 2 000 m²
Riga, Letonia
Área 2 000 m²
Piso 5/5
Elegante 5 - y un edificio en el centro de Riga. Chic House fue construida en 1907 por el f…
Precio en demanda
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Edificio rentable 17 500 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 17 500 m²
Riga, Letonia
Área 17 500 m²
Piso 5/5
Se vende un complejo de bienes raíces con parcela de tierra, adecuado para actividades de pr…
Precio en demanda
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Edificio rentable 777 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 777 m²
Riga, Letonia
Área 777 m²
Número de plantas 3
$515,703
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Edificio rentable 1 165 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 1 165 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 40
Área 1 165 m²
Piso 5/5
El edificio está ubicado en el corazón de Rigi - cerca de la estación central y A. Chuck Str…
$3,49M
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Edificio rentable 420 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 420 m²
Riga, Letonia
Área 420 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 420m2.Silencioso centro, 150m a St. Chaka, a 1 km de la estación central, el e…
$786,616
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Edificio rentable 680 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 680 m²
Riga, Letonia
Área 680 m²
Ofrecemos salas de ventas para un club nocturno / eventos / conciertos en el centro de Riga,…
$3,96M
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Edificio rentable 2 500 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 2 500 m²
Riga, Letonia
Área 2 500 m²
Ofrecemos una mansión histórica en el centro de Riga, en una parcela de 3591 m2 y consta de …
$3,49M
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Edificio rentable 700 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 700 m²
Riga, Letonia
Área 700 m²
Ofrecemos comprar un edificio en Riga. Imanta es un microdistrito de la ciudad de Riga, que …
$798,934
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Edificio rentable 821 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 821 m²
Riga, Letonia
Área 821 m²
Piso 5/5
El de propiamente dicho de es de ubicado en tkhe de Old Town, Cúpula de plaza, tkhe de khist…
$2,94M
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Edificio rentable 983 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 983 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 17
Área 983 m²
Piso 5/5
Ofrecemos a la venta una casa con un rendimiento estable - al menos 5%, en caso de ocupación…
Precio en demanda
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Edificio rentable 2 035 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 2 035 m²
Riga, Letonia
Área 2 035 m²
Piso 6/6
La propiedad está situada en la calle Katolu. Cómodo transporte público, parque cerca. Varia…
$5,28M
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Edificio rentable 5 197 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 5 197 m²
Riga, Letonia
Área 5 197 m²
Número de plantas 5
Ofrecemos a la venta una excelente propiedad de inversión - un terreno de 1.7 hectáreas para…
$2,19M
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Edificio rentable 550 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 550 m²
Riga, Letonia
Área 550 m²
Piso 5/5
Ofrecemos a la venta un edificio de 550 m2, una parcela de 543 m2.De momento, todo se alquil…
$864,996
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Edificio rentable 459 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 459 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 18
Área 459 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos a la venta una casa en el centro de la ciudad. Cerca hay varios restaurantes, cafe…
Precio en demanda
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Edificio rentable 711 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 711 m²
Riga, Letonia
Área 711 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos propiedades residenciales en el centro de la ciudad en venta. El edificio está ubi…
$1,16M
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Edificio rentable 2 682 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 2 682 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 79
Área 2 682 m²
Piso 1/6
Ofrecemos a la venta un edificio situado en la calle Peldu - en el corazón del desarrollo hi…
$3,32M
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Edificio rentable 2 490 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 2 490 m²
Riga, Letonia
Área 2 490 m²
Piso 5/5
La casa se encuentra en el centro mismo de Riga en la encrucijada de las calles Brivibas y D…
$4,10M
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Edificio rentable en Riga, Letonia
Edificio rentable
Riga, Letonia
Habitaciones 11
Piso 4/4
Una oferta única: propiedad de vivienda compacta en Riga con 11 apartamentos tipo estudio, l…
$1,03M
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Edificio rentable 233 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 233 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 10
Área 233 m²
Piso 2/2
Oferta única - propiedad casera compacta en el centro de Riga con 10 apartamentos tipo estud…
$766,392
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