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Locales comerciales en venta en Riga, Letonia

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213 propiedades total found
Edificio rentable 749 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 749 m²
Riga, Letonia
Área 749 m²
Número de plantas 3
La prestigiosa ubicación del edificio lo hace particularmente atractivo para el desarrollo d…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 672 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 672 m²
Riga, Letonia
Área 672 m²
Ofrecemos para la venta de locales comerciales en un lugar exclusivo con una superficie tota…
$2,70M
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Oficina 3 013 m² en Riga, Letonia
Oficina 3 013 m²
Riga, Letonia
Área 3 013 m²
Piso 4/4
El centro de oficinas en la frontera del casco antiguo, en una de las calles más grandes y p…
$7,56M
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TekceTekce
Producción 7 400 m² en Riga, Letonia
Producción 7 400 m²
Riga, Letonia
Área 7 400 m²
Ofrecemos a la venta un complejo de instalaciones de almacenamiento y producción.La superfic…
$4,19M
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Tienda 228 m² en Riga, Letonia
Tienda 228 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 2
Área 228 m²
Venta de espacios comerciales en el centro de la calle Brivibas 133Alto flujo de personas y …
$211,401
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Propiedad comercial 660 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 660 m²
Riga, Letonia
Área 660 m²
Piso 1/1
Venta de nuevas instalaciones de almacenamiento con calefacción con una superficie de 996,5 …
$974,697
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Propiedad comercial 302 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 302 m²
Riga, Letonia
Área 302 m²
Venta es un espacio comercial funcional para una tienda, salón, práctica médica, etc.Superfi…
$721,566
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Edificio rentable 581 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 581 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 12
Área 581 m²
Piso 3/3
Una oferta única es Domovlasie en un lugar muy favorable, casi en la encrucijada de las call…
$1,28M
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Oficina 220 m² en Riga, Letonia
Oficina 220 m²
Riga, Letonia
Área 220 m²
Un exclusivo salón de restaurante de esquina en venta en Old Riga en el paseo marítimo el 11…
$763,135
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Tienda 357 m² en Riga, Letonia
Tienda 357 m²
Riga, Letonia
Área 357 m²
El nuevo proyecto 2020 de Lofts Polvo.Local comercial en el primer piso.Superficie total: 35…
$1,68M
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Edificio rentable 664 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 664 m²
Riga, Letonia
Área 664 m²
Piso 4/4
Casa en venta en el corazón de Old Riga, en la calle. Peldu. El edificio fue construido en 1…
$821,837
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Propiedad comercial 70 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 70 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 70 m²
Piso 1/5
Local comercial en venta en una ubicación privilegiada en la esquina de la calle Marijas y P…
$91,102
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Propiedad comercial 6 780 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 6 780 m²
Riga, Letonia
Área 6 780 m²
Ofrecemos bienes inmuebles rentables en venta, ubicados en el área activa de Riga, en la cal…
$5,28M
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Hotel 1 094 m² en Riga, Letonia
Hotel 1 094 m²
Riga, Letonia
Área 1 094 m²
En venta la superficie total de 1'094 m2, que se encuentra en 3-6 plantas junto al edificio,…
$2,52M
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Propiedad comercial 220 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 220 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 220 m²
Piso 1/4
Casa de calle, entrada desde el patio y la calle, entrada desde la calle, aparcamiento, baño…
$840,877
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De inversiones en Riga, Letonia
De inversiones
Riga, Letonia
Vezaki, este es uno de los balnearios más populares de Riga. Es un antiguo pueblo de pescado…
$1,75M
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Propiedad comercial en Riga, Letonia
Propiedad comercial
Riga, Letonia
Habitaciones 1
infraestructura bien desarrollada
$233,257
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VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Edificio rentable 697 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 697 m²
Riga, Letonia
Área 697 m²
Piso 7/7
Vendemos un edificio histórico. En 1552, un granero y almacén de granos se mencionan por pri…
$1,61M
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Propiedad comercial en Riga, Letonia
Propiedad comercial
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Piso 1
Propiedad comercial en el corazón de la calle Old Riga - Meistaru se ofrece a la venta. Se h…
$524,829
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VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Propiedad comercial 2 279 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 2 279 m²
Riga, Letonia
Área 2 279 m²
Número de plantas 3
El edificio comercial en Purvciems, que actualmente se utiliza como centro comercial. El edi…
$2,28M
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Producción 5 346 m² en Riga, Letonia
Producción 5 346 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 13
Área 5 346 m²
Piso 1/2
Venta de instalaciones comerciales en Balta Street 3Venta de una instalación comercial ideal…
$741,867
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Propiedad comercial 70 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 70 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 6
Área 70 m²
Piso 1/3
Edificio frontal, entrada desde el patio y la calle, ventanas frente a la calle, habitacione…
$360,876
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Propiedad comercial 230 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 230 m²
Riga, Letonia
Área 230 m²
Piso 1/6
Venta propiedad en el mismo centro de la primera planta - un gran lugar para un restaurante,…
$989,244
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Propiedad comercial 122 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 122 m²
Riga, Letonia
Área 122 m²
Piso 1/7
El edificio ha sido completamente reconstruido y restaurado, nuevas estructuras de apoyo, pr…
$707,019
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Edificio rentable 317 m² en Riga, Letonia
Edificio rentable 317 m²
Riga, Letonia
Área 317 m²
Número de plantas 5
¡Propiedad de la inversión arrendada para venta en la Vieja Ciudad! La propiedad está local…
$2,33M
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De inversiones 3 722 m² en Riga, Letonia
De inversiones 3 722 m²
Riga, Letonia
Área 3 722 m²
Ofrecemos a la venta un edificio administrativo en la zona de Riga Puerto Comercial.El edifi…
$616,823
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Propiedad comercial 2 094 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 2 094 m²
Riga, Letonia
Área 2 094 m²
Ofrecemos en venta locales para un club nocturno/evento/concierto en el mismo centro de Riga…
$5,77M
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Propiedad comercial en Riga, Letonia
Propiedad comercial
Riga, Letonia
Venta parcela 2195 m2 en Riga, Dārzciems, distrito entre calles Nîcgales, Dārzciema, Pildas,…
$229,018
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Propiedad comercial 4 670 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 4 670 m²
Riga, Letonia
Área 4 670 m²
Edificio de almacén con oficina en la calle Katlakalna con una superficie de 4670 metros cua…
$2,08M
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Propiedad comercial 926 m² en Riga, Letonia
Propiedad comercial 926 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Área 926 m²
Piso 6
El piso ático de un edificio residencial de 6 plantas en Upisha Passage, Dzirnavu Street 113…
$353,894
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Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
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