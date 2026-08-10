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Hoteles en venta en Riga, Letonia

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Hotel 1 094 m² en Riga, Letonia
Hotel 1 094 m²
Riga, Letonia
Área 1 094 m²
En venta la superficie total de 1'094 m2, que se encuentra en 3-6 plantas junto al edificio,…
$2,52M
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Hotel 247 m² en Riga, Letonia
Hotel 247 m²
Riga, Letonia
Área 247 m²
Venta de locales en el sexto piso (mansard) en un edificio de seis plantas junto al nuevo co…
$569,609
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Metropolis Riga
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Hotel 476 m² en Riga, Letonia
Hotel 476 m²
Riga, Letonia
Área 476 m²
Piso 2/2
En venta es un albergue en Boulder.El complejo incluye 17 habitaciones con baño.Habitaciones…
$581,908
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TekceTekce
Hotel 283 m² en Riga, Letonia
Hotel 283 m²
Riga, Letonia
Área 283 m²
Venta local en el tercer piso en un edificio de seis plantas junto al nuevo complejo de ofic…
$650,646
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Metropolis Riga
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English, Русский
Hotel 1 500 m² en Riga, Letonia
Hotel 1 500 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 30
Área 1 500 m²
Propiedad comercial de ladrillos en el centro del casco antiguoSuperficie total: 1500 m2.El …
$4,58M
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Metropolis Riga
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English, Русский
Hotel 1 903 m² en Riga, Letonia
Hotel 1 903 m²
Riga, Letonia
Área 1 903 m²
Reconstrucción del edificio en el proyecto residencialRiga, Territorio del Mercado Central (…
$1,13M
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Metropolis Riga
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Hotel 768 m² en Riga, Letonia
Hotel 768 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 15
Área 768 m²
Piso 3/3
Ofrecemos un hotel situado en una de las zonas más dinámicas y en desarrollo de Riga - Parda…
$1,45M
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Hotel 650 m² en Riga, Letonia
Hotel 650 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 11
Área 650 m²
Piso 5/5
Hotel en venta en el corazón de Old Riga. Superficie 200m2, edificio 660m2. Edificio perfect…
$2,56M
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