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Tiendas en venta en Riga, Letonia

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28 propiedades total found
Tienda 228 m² en Riga, Letonia
Tienda 228 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 2
Área 228 m²
Venta de espacios comerciales en el centro de la calle Brivibas 133Alto flujo de personas y …
$211,401
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Tienda 357 m² en Riga, Letonia
Tienda 357 m²
Riga, Letonia
Área 357 m²
El nuevo proyecto 2020 de Lofts Polvo.Local comercial en el primer piso.Superficie total: 35…
$1,68M
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Tienda 231 m² en Riga, Letonia
Tienda 231 m²
Riga, Letonia
Área 231 m²
Local comercial separado para el nuevo proyecto Lofts & Rosegold edificio histórico.Local co…
$1,09M
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TekceTekce
Tienda 45 m² en Riga, Letonia
Tienda 45 m²
Riga, Letonia
Área 45 m²
Venta en el centro de área comercial en el nuevo proyecto "Patio Catrina"Piena Street 245,3m…
$79,863
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Tienda 4 500 m² en Riga, Letonia
Tienda 4 500 m²
Riga, Letonia
Área 4 500 m²
Venta de un objeto comercial multifuncional en la parte central de Riga.- venta, producción,…
$2,94M
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Tienda 92 m² en Riga, Letonia
Tienda 92 m²
Riga, Letonia
Área 92 m²
Local comercial para el proyecto premium Place4Situado en el centro de la ciudad, en un cruc…
$376,529
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Tienda 96 m² en Riga, Letonia
Tienda 96 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Venta zona comercial en un edificio histórico renovadoErnest Birznieka-Upīša 1095,6 m2Descri…
$224,555
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Tienda 1 074 m² en Riga, Letonia
Tienda 1 074 m²
Riga, Letonia
Área 1 074 m²
Los nuevos locales comerciales Lofts & Rosegold 2020 y edificio histórico.Local comercial en…
$5,04M
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Tienda 229 m² en Riga, Letonia
Tienda 229 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 15
Área 229 m²
Venta de locales comerciales en el centro, esquina de 5 Andreja Pumpura Street y 2A Jura Alū…
$164,423
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Metropolis Riga
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Tienda 100 m² en Riga, Letonia
Tienda 100 m²
Riga, Letonia
Área 100 m²
Local comercial para el proyecto premium Place4Situado en el centro de la ciudad, en un cruc…
$421,957
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Metropolis Riga
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English, Русский
Tienda 94 m² en Riga, Letonia
Tienda 94 m²
Riga, Letonia
Área 94 m²
Venta en el centro de área comercial en el nuevo proyecto "Patio Catrina"Represa de Catherin…
$113,830
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English, Русский
Tienda 102 m² en Riga, Letonia
Tienda 102 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Venta de locales comerciales.Nuevo proyecto Lugar 4.Estará listo en otoño de 2024.Descripció…
$384,844
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Metropolis Riga
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Tienda 2 279 m² en Riga, Letonia
Tienda 2 279 m²
Riga, Letonia
Área 2 279 m²
Planta comercial en Purvciems Edificio:- La superficie total del edificio es de 2279 m2.- Su…
$2,30M
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Metropolis Riga
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Tienda 119 m² en Riga, Letonia
Tienda 119 m²
Riga, Letonia
Área 119 m²
Venta de locales comerciales.Nuevo proyecto Lugar 4.Estará listo en otoño de 2024.Descripció…
$417,870
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Metropolis Riga
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Tienda 83 m² en Riga, Letonia
Tienda 83 m²
Riga, Letonia
Área 83 m²
Venta en el centro de área comercial en el nuevo proyecto "Patio Catrina"Piena Street 282,7 …
$102,177
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Metropolis Riga
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Tienda 2 482 m² en Riga, Letonia
Tienda 2 482 m²
Riga, Letonia
Área 2 482 m²
Venta de un edificio comercial en el centro de Riga Se puede utilizar para diversas activida…
$5,29M
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Metropolis Riga
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Tienda 58 m² en Riga, Letonia
Tienda 58 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Venta zona comercial en un edificio histórico renovadoErnest Birznieka-Upīša 1057,9 m2Descri…
$136,001
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
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Tienda 338 m² en Riga, Letonia
Tienda 338 m²
Riga, Letonia
Área 338 m²
El nuevo proyecto 2020 de Lofts Polvo.Local comercial en el primer piso.Superficie total: 33…
$1,29M
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Tienda 209 m² en Riga, Letonia
Tienda 209 m²
Riga, Letonia
Área 209 m²
Local comercial separado para el nuevo proyecto Lofts & Rosegold edificio histórico.Locales …
$785,707
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English, Русский
Tienda 222 m² en Riga, Letonia
Tienda 222 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 8
Área 222 m²
Número de plantas 2
$114,060
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Tribus Realty
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Tienda 83 m² en Riga, Letonia
Tienda 83 m²
Riga, Letonia
Área 83 m²
Desarrollador ofrece un nuevo proyecto en el mercado en la intersección de Katrīna dambja y …
$102,177
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Tienda 62 m² en Riga, Letonia
Tienda 62 m²
Riga, Letonia
Área 62 m²
El nuevo proyecto 2020 de Lofts Polvo.Local comercial en el primer piso.Superficie total: 62…
$414,581
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Tienda 106 m² en Riga, Letonia
Tienda 106 m²
Riga, Letonia
Área 106 m²
Venta en el centro de área comercial en el nuevo proyecto "Patio Catrina"Represa de Catherin…
$128,131
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Metropolis Riga
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Tienda 957 m² en Riga, Letonia
Tienda 957 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 20
Área 957 m²
Edificio comercial en las inmediaciones de Andrejsala.Zona terrestre: 1260 metros cuadrados.…
$939,560
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Metropolis Riga
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Tienda 358 m² en Riga, Letonia
Tienda 358 m²
Riga, Letonia
Área 358 m²
Área comercial con gran terraza en el nuevo proyecto Solaris, Imanta.Solaris es un complejo …
$117,445
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Metropolis Riga
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Tienda 92 m² en Riga, Letonia
Tienda 92 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 92 m²
Local comercial en venta en un centro tranquilo, edificio de fachada renovado. Ventanas de f…
$411,058
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Metropolis Riga
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Tienda 190 m² en Riga, Letonia
Tienda 190 m²
Riga, Letonia
Área 190 m²
Local comercial en el centro (190 m2) - Entre Blaumanis y Lāčplēša calle. Promedio de rendim…
$352,335
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Tienda 151 m² en Riga, Letonia
Tienda 151 m²
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 151 m²
Zonas comerciales en el centro de Riga, cerca de la Ciudad Vieja, en la calle Merioe Conocim…
$364,080
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