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Edificios industriales en venta en Riga, Letonia

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Producción 7 400 m² en Riga, Letonia
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Producción 5 346 m² en Riga, Letonia
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Producción 5 197 m² en Riga, Letonia
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Metropolis Riga
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TekceTekce
Producción 3 876 m² en Riga, Letonia
Producción 3 876 m²
Riga, Letonia
Área 3 876 m²
$659,123
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
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