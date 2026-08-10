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De inversiones en Riga, Letonia
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Riga, Letonia
Vezaki, este es uno de los balnearios más populares de Riga. Es un antiguo pueblo de pescado…
$1,75M
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De inversiones 3 722 m² en Riga, Letonia
De inversiones 3 722 m²
Riga, Letonia
Área 3 722 m²
Ofrecemos a la venta un edificio administrativo en la zona de Riga Puerto Comercial.El edifi…
$616,823
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De inversiones 1 309 m² en Riga, Letonia
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Riga, Letonia
Área 1 309 m²
Piso 1/3
Selling a building with a tenant - kindergarten Creakids, an international network (about 50…
$1,16M
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TekceTekce
De inversiones en Riga, Letonia
De inversiones
Riga, Letonia
Número de plantas 3
La tierra se sitúa en una parte tranquila de Riga, Darzciems. Las escuelas, los jardines de …
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De inversiones 35 000 m² en Riga, Letonia
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Riga, Letonia
Área 35 000 m²
Ofrecemos comprar una gran instalación industrial cerca del centro de Riga (distrito de Rumb…
$3,07M
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De inversiones en Riga, Letonia
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Riga, Letonia
Una oferta exclusiva en el mercado inmobiliario de Letonia - una oferta de inversión a 3 km …
$2,79M
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De inversiones 1 200 m² en Riga, Letonia
De inversiones 1 200 m²
Riga, Letonia
Área 1 200 m²
Número de plantas 4
Infraestructura buena, centro de la ciudad, la estación central es la disponibilidad del tra…
$2,09M
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De inversiones 1 900 m² en Riga, Letonia
De inversiones 1 900 m²
Riga, Letonia
Área 1 900 m²
Ya que la venta se ofrece el complejo de la inversión, consistiendo en dos parcelas de tierr…
$939,243
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De inversiones en Riga, Letonia
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Riga, Letonia
Ofrecemos una excelente parcela de tierra desde el centro de Jurmala - Maiori, en la calle. …
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