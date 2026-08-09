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Casas en Venta en Jurmala, Letonia

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362 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 5 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 5
Área 345 m²
Piso 3/3
La parcela de primera línea más alta con dos edificios históricos designados como monumentos…
$856,233
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Casa 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 148 m²
Nueva casa moderna situada en una prestigiosa ubicación de Jurmala, en Bulduri se ofrece a l…
$632,367
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Casa 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 144 m²
Piso 1
eco house, en una prestigiosa zona de Jurmala, moderna y recientemente construida. 200 m al …
$572,263
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Número de plantas 3
Oferta exclusiva: propiedad cerca del Parque Natural Ragakapa, a pocos pasos del Mar Báltico…
$2,56M
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Casa en Jurmala, Letonia
Casa
Jurmala, Letonia
Área 400 m²
Número de plantas 3
Gran infraestructura, naturaleza increíblemente hermosa, cerca de la orilla del río Lielupe,…
$1,51M
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Casa en Jurmala, Letonia
Casa
Jurmala, Letonia
Área 140 m²
Piso 1/2
Vendemos una propiedad única en un lugar pintoresco - Jurmala, Lielupe, cerca del río Lielup…
$942,691
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Casa 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 239 m²
Número de plantas 3
Ático con terraza en la casa club "Marseille" en Dzintari.Un lugar perfecto para vivir, cerc…
$914,706
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Metropolis Riga
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Casa 6 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 6 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 6
Área 325 m²
Número de plantas 2
Hay 5 dormitorios en la casa, 3 aseos (2 de ellos son baños), sauna, 2 salones con hermosas …
$696,184
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Casa 8 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 8 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 8
Área 600 m²
Piso 3/3
Un chalet de la familia solo exclusivo está localizado en el maravilloso lugar, cerca del rí…
$1,88M
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Casa 6 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 6 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 6
Área 365 m²
Número de plantas 2
Nueva casa (se puede dividir para dos familias), 8 habitaciones, 3 entradas en la casa (+pue…
$568,550
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Casa 8 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 8 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 8
Piso 2/2
Alquilar este inmueble por mucho tiempoAlquiler de esta propiedad para alquiler de veranoOfr…
$1,40M
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Casa 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 355 m²
Número de plantas 2
nuevo edificio, todas las comunicaciones de la ciudad, remodelación moderna, ventanas panorá…
$1,57M
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VIP Real
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Casa 6 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 6 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 6
Área 326 m²
Piso 2/2
Moderna casa privada con una gran parcela en Melluži, JūrmalaOfrecemos una exclusiva casa pr…
$1,04M
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Casa 5 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 5 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 5
Área 177 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos una casa en venta en Bulduri! Superficie: 500 m2, superficie: 177 m2. La primera p…
$288,916
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Casa 6 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 6 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 6
Área 340 m²
Número de plantas 2
remodelación moderna, totalmente amueblada, cocina integrada, chimenea, sauna, piscina, suel…
$754,199
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Casa 5 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 5 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 5
Área 234 m²
Número de plantas 3
nueva construcción, ventanas de plástico, todas las comunicaciones de la ciudad, casa de hil…
$446,718
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Casa en Jurmala, Letonia
Casa
Jurmala, Letonia
$640,276
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International real estate agency Habita
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Casa 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 140 m²
Número de plantas 2
Una casa de madera está a la venta junto al río Lielupe, en Melluži, en la calle Saulgriežu.…
$370,138
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Jurmala, Letonia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 293 m²
Venta de un amplio apartamento multinivel cerca del mar.La casa fue puesta en funcionamiento…
$348,812
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Metropolis Riga
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Casa 10 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 10 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 10
Área 400 m²
Piso 2/2
Elegante casa privada en una prestigiosa ubicación, junto al mar y al río.Oferta única en un…
$1,02M
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Casa 7 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 7 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 7
Área 360 m²
Piso 2
Una villa contemporánea en el corazón de Mallorca - a pocos pasos de la calle Jomas y el mar…
$2,20M
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Casa 6 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 6 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 6
Área 280 m²
Número de plantas 2
$454,725
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Tribus Realty
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Casa 11 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 11 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 11
Área 600 m²
Piso 2
Ofrecemos una villa exclusiva en el corazón de Jurmala, a pocos pasos de la playa. Un lugar …
$2,27M
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Casa 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 833 m²
Amplia propiedad privada de residencia de creación clásica. Barrio tranquilo y prestigioso d…
$5,29M
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Metropolis Riga
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Casa 10 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 10 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 10
Área 1 000 m²
Piso 4/4
Casa privada de 4 pisos exclusiva en Jurmala, ofrecen Kemeri para la venta. la casa Privad…
$977,606
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Casa 6 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 6 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 6
Área 380 m²
Número de plantas 2
todas las comunicaciones de la ciudad, totalmente amuebladas, cocina integrada, muebles inco…
$870,230
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Casa 5 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 5 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 5
Área 208 m²
Número de plantas 1
$404,932
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Tribus Realty
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Casa 11 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 11 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 11
Área 1 286 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos para la venta una casa grande elegante en el área más prestigiosa de Jurmala ​​, r…
$5,42M
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Casa 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Casa 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 214 m²
Número de plantas 2
$430,959
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Casa 6 habitaciones en Jurmala, Letonia
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Jurmala, Letonia
Habitaciones 6
Área 470 m²
Piso 1/2
Mansión en un lugar tranquilo en Jurmala, entre el mar y el río Lielupe, tranquilo en una ub…
$1,14M
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Parámetros de las propiedades en Jurmala, Letonia

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