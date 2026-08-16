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Casas en Venta en Daugavpils, Letonia

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3 propiedades total found
Casa 99 habitaciones en Daugavpils, Letonia
Casa 99 habitaciones
Daugavpils, Letonia
Habitaciones 99
Área 3 300 m²
Número de plantas 4
El hotel está situado en uno de los lugares más tranquilos y tranquilos de la ciudad de Daug…
$1,88M
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Casa 5 habitaciones en Daugavpils, Letonia
Casa 5 habitaciones
Daugavpils, Letonia
Habitaciones 5
Área 180 m²
Número de plantas 2
Nuevo edificio en venta en Jurmala, Pumpuri, Ezeru 52. La casa tiene ventanas de madera ( pa…
$325,691
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Casa 5 habitaciones en Daugavpils, Letonia
Casa 5 habitaciones
Daugavpils, Letonia
Habitaciones 5
Área 327 m²
Número de plantas 2
$471,726
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