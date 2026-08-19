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Casas en Venta en Kekavas pagasts, Letonia

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11 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 215 m²
Piso 1/2
$384,324
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Tribus Realty
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Casa 4 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 120 m²
Piso 1/2
$276,698
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Tribus Realty
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Casa 5 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 280 m²
Piso 2/2
Una casa estética clásica con un hermoso patio espacioso en un alquiler a largo plazo en Kat…
$498,046
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 8 habitaciones en Lapenieki, Letonia
Casa 8 habitaciones
Lapenieki, Letonia
Habitaciones 8
Área 425 m²
Número de plantas 2
$410,529
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Casa en Plakanciems, Letonia
Casa
Plakanciems, Letonia
Área 500 m²
Piso 4/4
La casa está situada en Kekava volost, a solo 15 minutos en coche de Riga. Un lugar tranquil…
$587,027
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Casa 6 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 6 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Área 818 m²
Número de plantas 3
calefacción independiente, suministro de agua de la ciudad, alcantarillado urbano, zona bien…
$1,40M
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VIP Real
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TekceTekce
Casa 8 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 8 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 8
Área 319 m²
Piso 1/3
$372,379
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Casa 4 habitaciones en Dzerumi, Letonia
Casa 4 habitaciones
Dzerumi, Letonia
Habitaciones 4
Área 117 m²
Piso 1/2
$138,515
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Casa 8 habitaciones en Dzerumi, Letonia
Casa 8 habitaciones
Dzerumi, Letonia
Habitaciones 8
Área 250 m²
Número de plantas 2
$198,432
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Casa 10 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 10 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 10
Área 612 m²
Número de plantas 3
$515,540
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Casa 12 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 12 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 12
Área 1 123 m²
Número de plantas 2
Una de las casas más hermosas, exclusivas y caras en Jurmala ahora está en venta. La casa …
$6,30M
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Parámetros de las propiedades en Kekavas pagasts, Letonia

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