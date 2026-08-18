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Casas en Venta en Sigulda, Letonia

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Casa 12 habitaciones en Sigulda, Letonia
Casa 12 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 12
Área 503 m²
Número de plantas 2
$748,690
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 33 habitaciones en Sigulda, Letonia
Casa 33 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 33
Área 2 735 m²
Piso 1/3
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$3,50M
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Casa 8 habitaciones en Sigulda, Letonia
Casa 8 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 8
Área 155 m²
Piso 2/2
Una propiedad maravillosa en una excelente ubicación en Sigulda. Edificio renovado con un am…
$227,737
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Casa en Sigulda, Letonia
Casa
Sigulda, Letonia
Área 7 000 m²
Piso 3/3
El centro histórico de Krimulda se localiza en la orilla derecha del Río Gauja. La casa de l…
$3,21M
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