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Casas en Venta en Salaspils pagasts, Letonia

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5 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Salaspils pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Salaspils pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 228 m²
Número de plantas 2
$351,690
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Tribus Realty
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Casa 3 habitaciones en Saulkalne, Letonia
Casa 3 habitaciones
Saulkalne, Letonia
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 1/1
$66,228
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Casa 4 habitaciones en Saulkalne, Letonia
Casa 4 habitaciones
Saulkalne, Letonia
Habitaciones 4
Área 127 m²
$247,509
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Bajari, Letonia
Casa 4 habitaciones
Bajari, Letonia
Habitaciones 4
Área 147 m²
Número de plantas 1
$341,860
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Casa 5 habitaciones en Salaspils pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Salaspils pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 247 m²
Número de plantas 2
$280,477
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