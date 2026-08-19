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Casas en Venta en Jelgava, Letonia

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4 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Jelgava, Letonia
Casa 2 habitaciones
Jelgava, Letonia
Habitaciones 2
Área 71 m²
Piso 1/1
$180,686
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 3 habitaciones en Jelgava, Letonia
Casa 3 habitaciones
Jelgava, Letonia
Habitaciones 3
Área 36 m²
Piso 1/1
Una casa de marco de madera compacta, cómoda y cálida está en venta. Construido hace dos año…
$102,193
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Casa 5 habitaciones en Jelgava, Letonia
Casa 5 habitaciones
Jelgava, Letonia
Habitaciones 5
Área 386 m²
Piso 3/3
Propiedad con un terreno muy grande, privacidad y oportunidades de desarrollo cerca de Jelga…
$205,896
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 6 habitaciones en Jelgava, Letonia
Casa 6 habitaciones
Jelgava, Letonia
Habitaciones 6
Área 487 m²
Número de plantas 2
La casa está localizada en el sector privado en Melluzi. "Casa elegante" en una ubicación ex…
$1,36M
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Parámetros de las propiedades en Jelgava, Letonia

Baratos
De lujo
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