Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Riga
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Riga, Letonia

;
adosados
3
Casa Borrar
Eliminar
171 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 5 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 5
Área 379 m²
Número de plantas 3
$921,539
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 5 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 5 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 5
Área 334 m²
Número de plantas 2
Una amplia casa privada en Riga se ofrece para ¡Venta! La casa se encuentra en un acogedor y…
$423,512
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Riga, Letonia
Casa
Riga, Letonia
Área 1 160 m²
Número de plantas 5
Casa y casa extras - casa de esquina, edificio delantero, casa de la calle, ascensor disponi…
$2,92M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa en Riga, Letonia
Casa
Riga, Letonia
Área 1 594 m²
Venta de un hotel de tres estrellas en Riga con 46 habitaciones y excelente ubicación.El pro…
$1,88M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 45 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 45 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 45
Área 1 350 m²
Número de plantas 5
Casa histórica de alquiler fue construida en 1926.en 2006, el arquitecto Heinrich Gerhard Py…
$992,702
Dejar una solicitud
Casa 45 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 45 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 45
Área 2 800 m²
Número de plantas 4
Le ofrecemos un alquiler histórico en Old Riga, Aspazijas Boulevard 32 La casa fue construid…
$7,59M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 6 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 6
Área 305 m²
Número de plantas 2
remodelación moderna, totalmente amueblada, cocina integrada, chimenea, sauna, calefacción p…
$452,520
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Riga, Letonia
Casa
Riga, Letonia
Área 2 451 m²
Número de plantas 4
Fantástica casa en venta en el centro de Riga, situado enfrente de dos parques pintorescos y…
$3,50M
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 7 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 7
Área 220 m²
Piso 2/2
Vendemos una propiedad única para los amantes de la naturaleza. Situado en Adaga volost, a s…
$820,663
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 5 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 5
Área 410 m²
Piso 3/3
$1,05M
Dejar una solicitud
Casa 36 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 36 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 36
Área 750 m²
Número de plantas 7
La casa es propiedad de una empresa subsidiaria y se vende como acciones de SIA. Durante la …
$1,97M
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 10 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 10
Área 443 m²
Número de plantas 2
Una lujosa casa unifamiliar de dos plantas con territorio gentrificado y edificios de manten…
$1,75M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 5 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 5
Área 400 m²
Piso 2/2
Oferta exclusiva en Vetzaki.Venta de una casa de dos plantas de calidad con piscina.Al const…
$733,204
Dejar una solicitud
Casa 79 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 79 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 79
Área 2 682 m²
Número de plantas 6
El edificio, 15 Peldu Street, situado en el mismo centro de Riga, fue construido en 1986 dur…
$4,61M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 6 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 6
Área 410 m²
Piso 3/3
¡Para venta - casa de la familia ligera y espaciosa con un jardín en uno de los mejores part…
$1,29M
Dejar una solicitud
Casa 9 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 9 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 9
Área 1 396 m²
Casa en venta en el centro activo de la ciudad de Riga.Superficie total de la casa: 1396,6 m…
$1,64M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa en Riga, Letonia
Casa
Riga, Letonia
Área 960 m²
Piso 2/2
Venta de un edificio bajo reconstrucción. Todas las utilidades, solución de calefacción plan…
$315,329
Dejar una solicitud
Casa 30 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 30 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 30
Área 917 m²
Número de plantas 2
La propiedad se encuentra en el centro de Riga, en la esquina de las calles Stabu y Chaka. T…
$1,17M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 167 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos comprar una elegante y moderna Villa (twin) en una de las zonas más prestigiosas d…
$640,099
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Riga, Letonia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Disfrute de la comodidad y la experiencia moderna en el nuevo proyecto de clase empresarial …
$493,269
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 20 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 20 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 20
Área 775 m²
Piso 3/3
FOR SALE: OFFICE BUILDING with EXCELLENT RETURN ON INVESTMENT Dirección: Calle Valmieras 31…
$314,487
Dejar una solicitud
Casa 85 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 85 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 85
Área 2 928 m²
Número de plantas 6
Edificio de apartamentos en venta en el casco antiguo de Riga. Fue construido en 1879, a la …
$2,69M
Dejar una solicitud
Casa 20 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 20 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 20
Área 1 421 m²
Venta - Una casa de apartamentos de clase con alta eficiencia energética.Poner en funcionami…
$3,76M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 12 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 12 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 12
Área 644 m²
Piso 2/2
Propiedad de inversión en Čiekurkalns – Edificio de apartamentos con alto potencial de desar…
$230,499
Dejar una solicitud
Casa 25 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 25 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 25
Área 987 m²
Piso 1/4
Street house, Nuevo edificio, plaza de aparcamiento, ascensor disponible, terraza, ventanas …
$1,35M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 410 m²
Número de plantas 3
Se ofrece una casa para alquilar casa de familia amplia y ligera con jardín en la mejor part…
$1,28M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Riga, Letonia
Casa
Riga, Letonia
Área 2 018 m²
Número de plantas 3
3 edificios comerciales de ladrillo de piso en venta en el centro de la ciudad Riga con una …
$1,52M
Dejar una solicitud
Casa 36 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 36 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 36
Área 1 237 m²
Piso 4/4
Venta: Edificio de oficinas de 4 pisos en el distrito central de Bruņinieku y Valmieras Des…
$700,731
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Riga, Letonia
Casa 6 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 6
Área 228 m²
Número de plantas 2
$290,321
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Riga, Letonia
Casa
Riga, Letonia
$266,513
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Parámetros de las propiedades en Riga, Letonia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir