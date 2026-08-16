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Apartamentos en venta en Brescia, Italia

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Desenzano del Garda
110
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
70
Sirmione
35
Salo
19
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290 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 270 m²
GA-V000045. Ático en venta en Desenzano del GardaExclusivo contexto de seis principales unid…
$1,35M
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Apartamento 4 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 105 m²
GH-SV00048. Magnífico apartamento en un complejo con piscina.En el centro del distrito de Co…
$514,596
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Apartamento 3 habitaciones en Manerba del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Manerba del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 85 m²
GH-LV06622. Moderno apartamento con vistas al lago.Manerba del Garda, en la ciudad caracterí…
$328,216
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
GH-DV3305. Plenerna de la región de San Petersburgo, Ubiología de la Comunidad de la Corte d…
$1,41M
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Apartamento 3 habitaciones en Manerba del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Manerba del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
GH-PV005968. Apartamentos con vistas espectaculares del lagoA tiro de piedra del prestigioso…
$509,907
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Apartamento 2 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 82 m²
GA-V001230. Apartamento junto al lago en Desenzano del GardaSituado en una zona residencial …
$339,938
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Apartamento 2 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 85 m²
GH-PV001435. Edificio exclusivo con vistas al lago Garda Exclusivo nuevo edificio con vistas…
$879,150
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
GH-DV4320. Ático en el centro de Desenzano con vistas al lagoDesenzano del Garda, entre el c…
$509,907
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Apartamento 3 habitaciones en Puegnago del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Puegnago del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
GH-PV003379. Nuevo apartamento con vistas al lagoPolpenace del Garda, a pocos pasos del cent…
$328,216
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 140 m²
GH-Duración: 2019. Apartamentos con magníficas vistas en Sirmione.En la ciudad de Sirmione..…
$1,47M
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 82 m²
GH-LV044446-H. "Investigación de la empresa, Panadería de la República de China, роскошными …
$386,826
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Apartamento 3 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 120 m²
GA-V000369. Excelente apartamento en un exclusivo resort en Padeng sul GardaContexto de pres…
$1,02M
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Apartamento 4 habitaciones en Moniga del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Moniga del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 203 m²
GA-V001360. хЧетырёхкомнатная квартира в продаже в Монига-дель-ГардаРасположенный в красиво…
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Apartamento 3 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 85 m²
GH-PV001436. Propiedad de lujo en el lago GardaEdificio nuevo exclusivo con vistas Lago Gard…
$879,150
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 230 m²
GH-DV03001. Moderno y elegante ático en el centro de DesenzanEn Desenzano del Garda se vende…
$1,25M
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 85 m²
GA-V001357. Apartamento de tres dormitorios en residencia con piscina en Desenzano del Garda…
$338,766
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 120 m²
GH-LV03318. Ideal para familias con niños con vistas al lagoEn una ubicación ideal junto al …
$398,548
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 86 m²
GH-LV04604-3PT. Aspecto de la empresa. Недвижимость состоит: светлая гостиная с объединенно…
$393,859
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Apartamento 3 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 113 m²
GH-LV04907-C1. Nuevo ático en SaloOfrecemos a la venta un apartamento de tres dormitorios en…
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Apartamento 3 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 132 m²
GA-V000992. Apartamento de tres dormitorios en venta en Salo / Italia En el centro histórico…
$527,490
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Apartamento 6 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
En medio del verde de un parque natural, a pocos minutos del centro de Desenzano y el lago, …
$799,248
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Apartamento 3 habitaciones en Manerba del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Manerba del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 108 m²
GH-PV003961. Brandy de la República de China. Albaricoque de la Unión Europea. Aspecto de l…
$431,956
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Apartamento 2 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
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Desenzano del Garda, Italia
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Dormitorios 1
Área 65 m²
GA-V001439. Apartamento de dos dormitorios en una residencia junto al lago en Desenzano del …
$246,162
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
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Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 145 m²
GA-V000940. Luminoso ático de dos plantas en una excelente ubicación en Desenzano del GardaS…
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Apartamento 3 habitaciones en Polpenazze del Garda, Italia
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Polpenazze del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 125 m²
GH-DV6089. Apartamento de nueva construcción a 150 m del lago.En una prestigiosa ubicación, …
$583,755
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Toscolano Maderno, Italia
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Dormitorios 2
Área 71 m²
GH-LV06538. Apartamento de nueva construcción en Gardona RivieraOfrecemos a la venta un excl…
$492,324
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Apartamento 4 habitaciones en Soiano del Lago, Italia
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Soiano del Lago, Italia
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Dormitorios 3
Área 120 m²
GH-PV001409. Apartamento con vistas al lagoEstamos en un hermoso edificio - una reconstrucci…
$545,073
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Apartamento 3 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
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Padenghe sul Garda, Italia
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Área 116 m²
GH-PV006501. Gran apartamento de tres dormitorios con piscinaEste elegante apartamento de tr…
$644,710
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Desenzano del Garda, Italia
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Área 100 m²
GA-V001586. Apartamento de tres dormitorios en residencia con piscina en Desenzano del Garda…
$304,772
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Desenzano del Garda, Italia
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Dormitorios 3
Área 120 m²
GA-V000945. Luminoso apartamento de 4 dormitorios en una ubicación conveniente en Desenzano …
$257,884
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Tipos de propiedades en Brescia

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Brescia, Italia

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