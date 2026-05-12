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Apartamentos con piscina en venta en Brescia, Italia

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Desenzano del Garda
110
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
70
Sirmione
35
Salo
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38 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-DV5967. Apartamento de tres dormitorios a dos pasos del paseo marítimoSituado en una pres…
$583,755
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-DV4883. Exquisito apartamento con piscina en la zona centralEn el centro de Desenzano del…
$492,324
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Apartamento 3 habitaciones en Manerba del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Manerba del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-DV6653. Exclusivo y moderno apartamento de tres dormitoriosModerno y acogedor apartamento…
$539,212
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AdriastarAdriastar
Apartamento 3 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 108 m²
GH-LV04815-5C. Apartamentos en un edificio reformado Salo centerSalo, en el centro histórico…
$480,602
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 104 m²
GH-LV05946-INT65. Apartamento con terraza panorámica y vista al lagoEn la orilla del lago en…
$325,989
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 117 m²
GH-LV04402-A. Retor de la empresa de la industria del sector de la industria del sector. Br…
$498,185
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Melrose VillasMelrose Villas
Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
GH-DV4959. Новые апартаменты в центре ДезенцаноДезенцано дель Гарда, в очень престижном райо…
$697,459
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
GA-V001586. Apartamento de tres dormitorios en residencia con piscina en Desenzano del Garda…
$304,772
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Apartamento 4 habitaciones en Soiano del Lago, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Soiano del Lago, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 120 m²
GH-PV001409. Apartamento con vistas al lagoEstamos en un hermoso edificio - una reconstrucci…
$545,073
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Apartamento 4 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 143 m²
GH-LV04402-C. Apartamentos en un hermoso edificio del siglo XVIII.Este moderno apartamento s…
$580,239
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Apartamento 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 130 m²
GH-SV00094. Precioso apartamento nuevo cerca de la playaSirmione. En la zona de Colombare de…
$457,158
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Apartamento 4 habitaciones en Soiano del Lago, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Soiano del Lago, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 170 m²
GH-PV004508. Amplio apartamento con terrazaSoiano del Lago, en el centro de la hermosa ciuda…
$457,158
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 94 m²
GH-LV04599-8PT. PUBLICACIÓN DE LA UBICACIÓN Y "Investigación de la UBANIA. Kвартира располо…
$405,581
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Apartamento 3 habitaciones en Manerba del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Manerba del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
GH-PV005968. Apartamentos con vistas espectaculares del lagoA tiro de piedra del prestigioso…
$509,907
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Apartamento 4 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 105 m²
GH-SV00048. Magnífico apartamento en un complejo con piscina.En el centro del distrito de Co…
$514,596
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
GH-LV04600-7PT. Abedry. Brandy de la empresa de la industria. Panakovhoчное место или гараж…
$405,581
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Apartamento 3 habitaciones en Manerba del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Manerba del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 119 m²
GH-PV003810. Magníficos apartamentos en un complejo únicoOfrecemos a la venta exclusivos apa…
$402,651
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Apartamento 3 habitaciones en Manerba del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Manerba del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 108 m²
GH-PV003961. Brandy de la República de China. Albaricoque de la Unión Europea. Aspecto de l…
$431,956
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 116 m²
GH-DV5831. Apartamento con vistas al jardín y al lago.Desenzano del Garda,Ofrecemos para la …
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-DV4916. Новые апартаменты с бассейном, недалеко от озераМежду городками Дезенцано и Сирми…
$443,091
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Apartamento 4 habitaciones en Soiano del Lago, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Soiano del Lago, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
GH-PV006530. Gran apartamento con piscina y jardínSoiano del Ago, en una exclusiva residenci…
$527,490
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
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Toscolano Maderno, Italia
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Dormitorios 2
Área 115 m²
GH-LV044445-G Apartamentos en un hermoso edificio del siglo XVIII.Este moderno apartamento s…
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
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Toscolano Maderno, Italia
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Área 71 m²
GH-LV06538. Apartamento de nueva construcción en Gardona RivieraOfrecemos a la venta un excl…
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Apartamento 3 habitaciones en Villanuova sul Clisi, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Villanuova sul Clisi, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-LV05281. Apartamento con vistas al lago en el monasterio del siglo XVII.En la ciudad de P…
$427,853
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Apartamento 3 habitaciones en Manerba del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Manerba del Garda, Italia
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Dormitorios 2
Área 60 m²
GH-PV006711. Apartamento de tres dormitorios con terraza y vistaOfrece un apartamento de tre…
$350,488
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Apartamento 4 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
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Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
GH-LV04439-D. Apartamentos en un hermoso edificio del siglo XVIII.Este moderno apartamento s…
$621,266
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Apartamento 3 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
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Padenghe sul Garda, Italia
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Área 116 m²
GH-PV006501. Gran apartamento de tres dormitorios con piscinaEste elegante apartamento de tr…
$644,710
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
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Toscolano Maderno, Italia
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Área 77 m²
GH-LV04608-16P1. Чудесные апартаменты c террасой с видом на озероВ красивой, ухоженной и нед…
$411,442
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Apartamento 3 habitaciones en San Felice del Benaco, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Felice del Benaco, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GA-V000710. Apartamento de tres dormitorios en venta en San Felice del Benaco Situado en uno…
$703,320
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Apartamento 3 habitaciones en Moniga del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Moniga del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 175 m²
GA-V001537. Atico espacioso con vista al lago en el centro de la ciudad en Moniga del GardaS…
$1,04M
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