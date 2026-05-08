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Barrio residencial Superbe 3 pieces avec parking et mamad pres du parc hayarkon

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36534
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Weizmann, 82

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En el nuevo norte, cerca del parque Hayarkon 82 Weizmann Street Un proyecto de lujo de Acro Real Estate y Ken Hator El apartamento está listo para entrar - nunca ha sido habitado En la séptima planta, vista oeste abierta Un amplio apartamento de 3 habitaciones de 75 m2 + 12 m2 de terraza soleada Incluye un dormitorio principal Ducha y baño doble ¡Muy accesible! Orientación Sur y Este Aparcamiento automatizado

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Tel-Aviv, Israel
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