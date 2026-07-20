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Barrio residencial Tama 382 proche mer ben gurion

Tel-Aviv, Israel
de
$1,39M
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Barrio residencial Tama 382 proche mer ben gurion
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ID: 38313
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Arnon, 18

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una calle tranquila cerca del Boulevard Ben-Gurion y a pocos pasos del mar! Construcción bajo el procedimiento Tama 38/2 (destrucción de edificios existentes y construcción nueva). Hoy en día el apartamento es 55m2 + 4m2 balcón en la planta baja. Después del Tama 38/2, el apartamento será 60m2 + 14m2 terraza en la primera planta + 1 parking subterráneo. El propietario recibirá el precio de un alquiler a lo largo de la construcción. Precio: 4 230 000

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Tel-Aviv, Israel
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