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Barrio residencial Pres de la mer magnifique penthouse entierement meuble avec piscine sur le toit

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36594
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

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