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Barrio residencial Immeuble neuf proche mer vieux nord

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38351
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda, 170

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el Viejo Norte, cerca del futuro tranvía y a pocos pasos del mar! Nuevo edificio, 1a planta en 6 con ascensor, 3 habitaciones, 77m2 + 12m2 terraza, 1 parking, 2 exposiciones: Norte, Oeste. Precio: 5.350.000

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Tel-Aviv, Israel
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