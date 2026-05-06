  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe

Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe

Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 35986
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Lefin, 16

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Situado en una calle tranquila con carácter europeo, entre Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim y el paseo marítimo (300 m). Zona popular con callejones arbolados, cafés, tiendas y espíritu de pueblo. A pie: playas, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restaurantes, futura tranvía. Aproximadamente 70 m2 en la primera planta con vista abierta (no vis-à-vis posible). Nuevo edificio de tiendas (Gidi Bar Orian). Cocina Eggersmann. Aire acondicionado Fujitsu VRF. Estacionamiento mecánico (top platform). Cellar ~5 m2. Exposición sur/oeste. El apartamento está redone antes de la venta. Precio actualizado: 4.650.000

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Israel
de
$3,29M
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$997,100
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$7,03M
Barrio residencial Bonne opportunite
Ascalón, Israel
de
$628,680
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
Está viendo
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Mostrar todo Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
de
$3,35M
Bonito apartamento situado en el piso 15. Vistas impresionantes de todo Tel Aviv y el mar. Decorador de interiores. Piscina, gimnasio y terraza en la 48a planta. El apartamento tiene 2 dormitorios más la mamá transformada en un vestidor. Sala de estar, comedor y cocina en tonos suaves y agra…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$503,620
La única residencia con 2 habitaciones con balcón junto al mar! Dream location: in front of the beach "Miami", where are all the trendy restaurants and cafes. Cerca del supermercado "Victory", el catering "La Mamounia", el gran "Parc des Pirates", medios de transporte... Único en Ashdod, 2 h…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Mostrar todo Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Barrio residencial Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Ascalón, Israel
de
$466,440
Excelente producto de inversión, tasa de no ocupación 0%. Ubicación central, edificio reciente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir