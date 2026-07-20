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Barrio residencial Immeuble neuf proche mer

Tel-Aviv, Israel
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$2,62M
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ID: 38338
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda, 62

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Apartamento en venta en el centro de Tel-Aviv a pocos pasos del mar! Nuevo edificio, tercer piso con ascensor. 3 habitaciones, 2 baños, 90m2 + 2 balcones de 6m2 cada uno. Gran salón con ventana de la bahía, mamá. Renovado de alto standing, vendido amueblado. Precio: 8,000,000sh

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