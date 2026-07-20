  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Magnifique appartement de 4 pieces a bat yam proche mer et tramway

Barrio residencial Magnifique appartement de 4 pieces a bat yam proche mer et tramway

Bat Yam, Israel
de
$718,320
;
3
Dejar una solicitud
ID: 38516
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Arlosoroff

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bon emplacement haut standing projet de qualite
Hadera, Israel
de
$895,440
Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Aviv, Israel
de
$3,25M
Barrio residencial Rez de jardin a 1 minute a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,01M
Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Bat Yam, Israel
de
$820,000
Está viendo
Barrio residencial Magnifique appartement de 4 pieces a bat yam proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
de
$718,320
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Barrio residencial Penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Barrio residencial Penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Barrio residencial Penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Barrio residencial Penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Barrio residencial Penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$3,02M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme
Mostrar todo Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
de
$2,85M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 piEces rEnovE avec terrasse souccah et mamad
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 piEces rEnovE avec terrasse souccah et mamad
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 piEces rEnovE avec terrasse souccah et mamad
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 piEces rEnovE avec terrasse souccah et mamad
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 piEces rEnovE avec terrasse souccah et mamad
Ra'anana, Israel
de
$1,17M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir