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Barrio residencial Superbe rez de jardin neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
de
$3,28M
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ID: 38394
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Neve Tsedek, 24

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Magnífico jardín en venta en Tel-Aviv, en el lujoso barrio Neve Tzedek. Nuevo edificio. 4.5 habitaciones. 2 baños. 114m2 + 58m2 jardín. 1 estacionamiento. Mamad. Precio: 10,000,000sh

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