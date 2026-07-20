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Barrio residencial Ramat gan vue mer

Ramat Gan, Israel
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$1,60M
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ID: 38324
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Zisman Shalom

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Apartamento en venta en Ramat-Gan, en el barrio de Bourse, en la frontera de Tel-Aviv. Hermoso tour con guardia 24/7, gimnasio, sauna y sala de fiestas. Planta 18 con ascensor. 5 habitaciones, 2 baños, 3 W.C. 135 m2 + terraza de 12 m2 con vistas al mar. 2 plazas de aparcamiento. Muy brillante. Exposiciones: Sur, Oeste y Norte desde la terraza. Precio: 4.890.000

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Ramat Gan, Israel
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