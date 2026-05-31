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Barrio residencial Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37674
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahalat Binyamin

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Nahalat Binyamin Street, en el centro de Tel Aviv, en el lado peatonal y artístico. Distrito entre Carmel Market, Neve Tzedek y Rothschild, caminando desde la playa. Edificio clasificado y restaurado. Apartamento 3 habitaciones de unos 60 m2 + mirpeset 4 m2. 1a planta (equivalente 2a), techos altos, diseño limpio, ascensor. Mamá en cada piso. Estacionamiento nocturno residente (17:00-10:00). Precio: 4.250.000 NSI. Ideal residencia principal o de pie a tierra en Tel-Aviv.

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